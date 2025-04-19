Οι ρωσικές αρχές απηύθυναν προειδοποίηση χθες για τη μόλυνση των παραλιών στη δημοφιλή λουτρόπολη Ανάπα, στη Μαύρη Θάλασσα, ενόψει της θερινής τουριστικής περιόδου, εξαιτίας της πετρελαιοκηλίδας που προκάλεσε το ναυάγιο δυο πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων τον Δεκέμβριο.

Η ρωσική υγειονομική υπηρεσία Rospotrebnadzor διαπίστωσε «μη συμμόρφωση προς τους κανόνες δημόσιας υγείας και υγιεινής των δειγμάτων άμμου και θαλασσινού νερού» στην Ανάπα και σε άλλους τομείς της περιφέρειας Κρασναντάρ (νοτιοδυτικά), η οποία προσελκύει πολλούς καλοκαιρινούς παραθεριστές στη Ρωσία.

Η σύσταση αυτή μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την Ανάπα, που υποδεχόταν αυξανόμενο αριθμό τουριστών τα τελευταία χρόνια, καθώς οι πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, με την εισβολή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Η λουτρόπολη αυτή υποδέχτηκε κάπου 5,5 εκατ. επισκέπτες το 2024.

Τη 15η Δεκεμβρίου 2024, δυο πεπαλαιωμένα ρωσικά δεξαμενόπλοια που μετέφεραν πετρέλαιο ανατράπηκαν και ναυάγησαν εν μέσω καταιγίδας στο στενό του Κερτς, ανάμεσα στη Ρωσία και την προσαρτημένη σε αυτή χερσόνησο της Κριμαίας, με αποτέλεσμα να διαρρεύσει το φορτίο τους και να προκληθεί τεράστια μόλυνση στην Μαύρη Θάλασσα.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παραδέχθηκε τον Δεκέμβριο πως επρόκειτο για «οικολογική καταστροφή» και επέκρινε την ανεπαρκή κατ’ αυτόν αντίδραση των τοπικών αρχών.

Το ατύχημα προκάλεσε τη διαρροή πελώριων ποσοτήτων τοξικού μαζούτ σε ρωσικές παραλίες και οι αρχές και εθελοντές έσπευσαν να συλλέξουν δεκάδες χιλιάδες τόνους μολυσμένης άμμου και να αντλήσουν μαζούτ που αποτέθηκε στις δεξαμενές του ενός από τα ναυαγισμένα σκάφη.

Η μόλυνση έπληξε επίσης την χερσόνησο της Κριμαίας, που προσάρτησε η Ρωσία από την Ουρανία το 2014, ιδίως το λιμάνι της Σεβαστούπολης, περίπου 250 χιλιόμετρα από τον τόπο της καταστροφής.

Οι ρωσικές αρχές εκτίμησαν στις αρχές του μήνα πως η ζημία εξαιτίας της πετρελαιοκηλίδας ανέρχεται σε 900 εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

