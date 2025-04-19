Ξεκίνησε την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη η δίκη 189 ατόμων που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια μαζικών κινητοποιήσεων ενάντια στην τουρκική κυβέρνηση, μετά τη σύλληψη του δημάρχου της πόλης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Οι διαδηλώσεις, που ξέσπασαν στις 19 Μαρτίου, οργανώθηκαν ως αντίδραση στις κατηγορίες για διαφθορά που αποδίδονται στον Ιμάμογλου, ο οποίος τις αρνείται. Ο Ιμάμογλου θεωρείται βασικός αντίπαλος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενόψει των εκλογών του 2028.

Σύμφωνα με το BBC, η δίκη διεξάγεται στο Δικαστικό Μέγαρο Τσαγλαγιάν και αποτελεί την πρώτη από τις συνολικά 20 ποινικές διαδικασίες που έχουν ανακοινωθεί από την Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης, με συνολικά 819 κατηγορούμενους. Από τους 189 που κάθισαν σήμερα στο εδώλιο, η πλειοψηφία είναι φοιτητές, ενώ οκτώ είναι δημοσιογράφοι.

Οι κατηγορίες και οι ποινές

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν συμμετοχή σε παράνομες συγκεντρώσεις, παράβαση απαγόρευσης δημόσιων συναθροίσεων και άρνηση αποχώρησης έπειτα από αστυνομικές προειδοποιήσεις. Σύμφωνα με την οργάνωση Human Rights Watch, οι ποινές κυμαίνονται από έξι μήνες έως και πέντε έτη κάθειρξης.

Ένας φοιτητής του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης, που συνελήφθη στη συνοικία Σαρατσχανέ και κρατήθηκε για 20 ημέρες, δήλωσε στο BBC Turkish:

«Ελπίζω να αποσυρθούν σύντομα από αυτή τη ντροπή και να αθωώσουν όλους σήμερα».

Μια φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Mimar Sinan δήλωσε επίσης:

«Δεν φοβόμαστε. Δεν είμαστε εμείς που πρέπει να φοβούνται».

Οι δημοσιογράφοι και η υπεράσπισή τους

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκονται και 8 δημοσιογράφοι, ανάμεσά τους και ο Γιάσιν Ακγκιούλ του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων AFP, οι οποίοι κατηγορούνται για «συμμετοχή σε παράνομες συναθροίσεις χωρίς όπλα και μη αποχώρηση κατόπιν προειδοποίησης».

Ο δικηγόρος Βεϊσέλ Οκ ζήτησε από το δικαστήριο την αθώωσή τους, υποστηρίζοντας πως οι δημοσιογράφοι κάλυπταν απλώς τα γεγονότα και δεν συμμετείχαν σε αυτά. Παρά την απόρριψη του αιτήματος, η Ένωση Τούρκων Δημοσιογράφων (TGS) ανακοίνωσε ότι οι φάκελοι των οκτώ δημοσιογράφων αποσπάστηκαν από εκείνους των φοιτητών.

Σύμφωνα με το Δίκτυο Αλληλεγγύης Γονέων (PSN), το οποίο συγκροτήθηκε από οικογένειες φοιτητών, περίπου 50 φοιτητές παραμένουν ακόμη υπό κράτηση, ενώ οι περισσότεροι από όσους συνελήφθησαν μετά τις 19 Μαρτίου έχουν αφεθεί ελεύθεροι.

Ο πατέρας της Γιαγμούρ Γκιουντογάν, που κρατήθηκε στις φυλακές Σιλιβρί και αφέθηκε πρόσφατα ελεύθερη, δήλωσε:

«Στεκόμαστε στο πλευρό των παιδιών μας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε».

Ο Άβνι Γκιουντογάν, μέλος του PSN, δήλωσε πριν από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας:

«Τα παιδιά μας συμμετείχαν σε μια ειρηνική και δημοκρατική διαμαρτυρία, παλεύοντας για μια ελεύθερη και δημοκρατική Τουρκία».

Παρά την απαγόρευση διαδηλώσεων σε ολόκληρη την Κωνσταντινούπολη από τον τοπικό κυβερνήτη, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις. Από τις 19 Μαρτίου, οι τουρκικές αρχές έχουν συλλάβει σχεδόν 2.000 άτομα, στην πλειονότητά τους φοιτητές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.