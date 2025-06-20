Φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές στη Βρετανία γνωστοποίησαν ότι εισήλθαν σήμερα λαθραία σε βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) στην κεντρική Αγγλία και προκάλεσαν ζημιές σε δύο στρατιωτικά αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για ανεφοδιασμό σε καύσιμα και μεταφορές.

Η ομάδα πίεσης Palestine Action ανακοίνωσε ότι δύο από τους ακτιβιστές της εισήλθαν στη βάση Μπράιζ Νόρτον στο Οξφορντσάιρ και έβαψαν με σπρέι κόκκινης μπογιάς ένα αεροσκάφος Voyager, ενώ προκάλεσαν και άλλες ζημιές με λοστούς.

Επίσης ψέκασαν με μπογιά το διάδρομο απογείωσης - προσγείωσης και άφησαν μια παλαιστινιακή σημαία στο σημείο. Και οι δύο ακτιβιστές κατάφεραν να διαφύγουν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

BREAKING: Palestine Action break into RAF Brize Norton and damage two military aircrafts.



Flights depart daily from the base to RAF Akrotiri in Cyprus.



From Cyprus, British planes collect intelligence, refuel fighter jets and transport weapons to commit genocide in Gaza. pic.twitter.com/zzmFqGKW8N — Palestine Action (@Pal_action) June 20, 2025

«Παρά το γεγονός ότι δημόσια καταδικάζει την ισραηλινή κυβέρνηση, η Βρετανία συνεχίζει να στέλνει στρατιωτικά φορτία, να πραγματοποιεί πτήσεις κατασκοπευτικών αεροπλάνων πάνω από τη Γάζα και να ανεφοδιάζει με καύσιμα μαχητικά αεριωθούμενα των ΗΠΑ/Ισραήλ», δήλωσε εκπρόσωπος της ομάδας, ενώ βίντεο με το περιστατικό δημοσιοποιήθηκε από μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Βρετανία δεν είναι απλώς συνεργός, αλλά μετέχει ενεργά στη γενοκτονία στη Γάζα και σε εγκλήματα πολέμου σε όλη τη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει απάντηση από το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ή από την τοπική αστυνομία.

Η Palestine Action είναι μεταξύ των οργανώσεων που στοχοθετούν τακτικά εταιρείες του αμυντικού τομέα και άλλες στη Βρετανία που συνδέονται με το Ισραήλ μετά την έναρξη της σύγκρουσης στη Γάζα.

«Τα αεροππλάνα που στοχοθετήθηκαν είναι Airbus Voyagers, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν στρατιωτικό φορτίο και χρησιμοποιούνται για να ανεφοδιάζουν με καύσιμα στρατιωτικά αεροσκάφη και μαχητικά αεριωθούμενα των Ισραήλ/ΗΠΑ/Ηνωμένο Βασίλειο», αναφέρεται στη δήλωση.

Πηγή: skai.gr

