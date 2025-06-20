Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες από τις δημόσιες παραγγελίες για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ, σε αντίποινα για τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε ευρωπαϊκές εταιρείες στην κινεζική αγορά.

Το μέτρο αφορά ένα ευρύ φάσμα προμηθειών υγειονομικού υλικού, από μάσκες και επιδέσμους έως μηχανήματα και ρομπότ, τα οποία αντιπροσωπεύουν μια αγορά αξίας 150 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ΕΕ.

«Στόχος του μέτρου είναι να ενθαρρύνει την Κίνα να πάψει να κάνει διακρίσεις εις βάρος των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που κατασκευάζονται στην ΕΕ», ανέφερε η Επιτροπή σε ανακοίνωσή της.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι το μέτρο, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ σε δέκα ημέρες, δεν θα επηρεάσει τις εισαγωγές που δεν γίνονται μέσω δημόσιων συμβάσεων.

Υποστηρίζει επίσης ότι το μέτρο δε θα προκαλέσει ελλείψεις, δεδομένου του μεγάλου αριθμού διαθέσιμων προμηθευτών παγκοσμίως.

Προβλέπονται μάλιστα εξαιρέσεις σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν εναλλακτικές στους κινεζικούς προμηθευτές.

Το όριο των 5 εκατομμυρίων ευρώ καλύπτει το 60% της ευρωπαϊκής αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ενώ εξαιρεί τα μικρά νοσοκομεία με περιορισμένες αγορές τα οποία έτσι αποφεύγουν πρόσθετο κόστος.

Αμέσως η Κίνα έκανε λόγο για «δύο μέτρα και δύο σταθμά».

Ο εμπορικός πόλεμος ΕΕ- Κίνας, εν μέσω και των δασμών Τραμπ

Η αντιπαράθεση μεταξύ των Βρυξελλών και του Πεκίνου έχει ενταθεί τα τελευταία τρία χρόνια σε διάφορους οικονομικούς τομείς: ηλεκτρικά αυτοκίνητα, σιδηροδρομική βιομηχανία, ηλιακοί συλλέκτες και ανεμογεννήτριες.

Η απόφαση της Κομισιόν ελήφθη εν μέσω εμπορικών εντάσεων και με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές προϊόντων σχεδόν από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ.

Η ΕΕ αποφάσισε να σκληρύνει τη στάση της τα τελευταία χρόνια, υιοθετώντας νομοθεσία για την καλύτερη προστασία των εταιρειών της από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι οι δημόσιες συμβάσεις της είναι κατά 95% ανοιχτές στον ανταγωνισμό από τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ οι ευρωπαϊκές εταιρείες δεν έχουν σχεδόν καμία πρόσβαση στις κινεζικές αγορές δημόσιων συμβάσεων.

Αντιθέτως η Κίνα κατηγορεί τις Βρυξέλλες για προστατευτισμό.

Έπειτα από ένα έτος άκαρπων διαπραγματεύσεων, η Κομισιόν αποφάσισε να δράσει.

«Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της ΕΕ. Παραμένουμε δεσμευμένοι στον διάλογο με την Κίνα για την επίλυση των προβλημάτων αυτών», διαβεβαίωσε ο Ευρωπαίος επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς.

«Η ΕΕ παρουσιάζεται συστηματικά ως η πιο ανοικτή αγορά του κόσμου, αλλά στην πραγματικότητα κινείται βήμα βήμα προς τον προστατευτισμό», αντέδρασε ο Γκούο Ζιακούν, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας.

«Το να ενεργεί κανείς στο όνομα του θεμιτού ανταγωνισμού ενώ παράλληλα επιδίδεται σε αθέμιτο ανταγωνισμό είναι ένα τυπικό παράδειγμα δύο μέτρων και δύο σταθμών», πρόσθεσε.

Η ΕΕ τονίζει ότι η απάντησή της είναι «αναλογική» σε σχέση με τα εμπόδια που εγείρονται στην Κίνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

