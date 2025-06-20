Η κάμερα του ΣΚΑΪ και Σταύρος Ιωαννίδης βρέθηκαν στο σημείο που «χτύπησε» ο ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος στην πόλη Μπερ Σεβά του Ισραήλ.

Ειδικότερα, νέο πλήγμα στην ισραηλινή πόλη Μπερ Σεβά κατάφερε το πρωί της Παρασκευής το Ιράν, μετά το χθεσινό χτύπημα στο νοσοκομείο της περιοχής. Πρόκειται για άμεσο χτύπημα κοντά σε εξαώροφο συγκρότημα κατοικιών, το οποίο όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στο Τελ Αβίβ, καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς.

Στις 06:00 το πρωί το ίδιο κτίριο ήταν γεμάτο κόσμο.

Δείτε το βίντεο από το σημείο:

Πηγή: skai.gr

