Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Σταύρος Ιωαννίδης στην Μπερ Σεβά, στο σημείο που χτύπησε ο ιρανικός πύραυλος - Δείτε βίντεο

Νέο πλήγμα στην ισραηλινή πόλη Μπερ Σεβά κατάφερε το πρωί της Παρασκευής το Ιράν, μετά το χθεσινό χτύπημα στο νοσοκομείο της περιοχής

Σταύρος Ιωαννίδης

Η κάμερα του ΣΚΑΪ και Σταύρος Ιωαννίδης βρέθηκαν στο σημείο που «χτύπησε» ο ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος στην πόλη Μπερ Σεβά του Ισραήλ.

Ειδικότερα, νέο πλήγμα στην ισραηλινή πόλη Μπερ Σεβά κατάφερε το πρωί της Παρασκευής το Ιράν, μετά το χθεσινό χτύπημα στο νοσοκομείο της περιοχής. Πρόκειται για άμεσο χτύπημα κοντά σε εξαώροφο συγκρότημα κατοικιών, το οποίο όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στο Τελ Αβίβ, καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς. 

Στις 06:00 το πρωί το ίδιο κτίριο ήταν γεμάτο κόσμο.

Δείτε το βίντεο από το σημείο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Πόλεμος στο Ισραήλ Ισραήλ Ιράν ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark