Βρετανία: Αγώνας δρόμου για να περιοριστούν τα κρούσματα μηνιγγίτιδας

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το χειρότερο ξέσπασμα μηνιγγίτιδας των τελευταίων δεκαετιών έχει θέσει σε ύψιστο συναγερμό τις υγειονομικές αρχές της Βρετανίας, οι οποίες προετοιμάζονται για περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων.

Αφετηρία της υγειονομικής κρίσης φέρεται να είναι ένα νυχτερινό κέντρο στο Καντέρμπουρι του Κεντ, όπου ένα συμβάν μαζικής μετάδοσης μηνιγγίτιδας ομάδας Β έχει οδηγήσει ήδη στον θάνατο δύο νεαρών ατόμων και στη νοσηλεία δεκατριών ακόμη.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει ενεργοποιήσει μηχανισμό εθνικής απόκρισης σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι επιπτώσεις. Ο υπουργός υγείας, Γουές Στρίτινγκ, διευκρίνισε ότι η νόσος μεταδίδεται μέσω «παρατεταμένου φιλιού ή κοινής χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και ποτών».

Παρά τη διαβεβαίωσή του ότι ο κίνδυνος για την ευρύτερη κοινότητα παραμένει χαμηλός, οι αρχές προχωρούν σε χορήγηση εμβολίων σε χιλιάδες φοιτητές στο Κεντ, προκειμένου να ανακόψουν την αλυσίδα μετάδοσης.

Η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) προειδοποιεί ότι ο αριθμός των κρουσμάτων αναμένεται να αυξηθεί, καθώς ο χρόνος μεταξύ της μόλυνσης και της εμφάνισης συμπτωμάτων κυμαίνεται μεταξύ 2 και 14 ημερών.

Μέχρι στιγμής, 11 από τα 15 επιβεβαιωμένα κρούσματα ιχνηλατήθηκαν στο εν λόγω κέντρο μεταξύ 5 και 7 Μαρτίου. Οι υπόλοιποι τέσσερις ασθενείς είτε έχουν καταλήξει είτε νοσηλεύονται σε τόσο κρίσιμη κατάσταση που αδυνατούν να επιβεβαιώσουν το ιστορικό των επαφών τους.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της 21χρονης φοιτήτριας νομικής, Άναμπελ Μακέι, η οποία νόσησε γιορτάζοντας τα γενέθλιά της. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Sun, η νεαρή έμεινε προσωρινά τυφλή και παράλυτη. Χάρη στη γρήγορη αντίδραση των συγκατοίκων της, που τη μετέφεραν στα χέρια στο αυτοκίνητο, γλίτωσε τα χειρότερα. «Θα ήμουν νεκρή αν δεν ήταν η μητέρα μου και οι συγκάτοικοί μου», δήλωσε, περιγράφοντας πώς οι λειτουργίες του σώματός της άρχισαν να καταρρέουν μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα.

Ο ρυθμός εξάπλωσης περιγράφεται από τους ειδικούς ως πρωτοφανής.

Η επικεφαλής της UKHSA, καθηγήτρια Σούζαν Χόπκινς, έκανε λόγο για «εκρηκτική φύση» της λοίμωξης, υπογραμμίζοντας πως στα 35 χρόνια καριέρας της δεν έχει αντιμετωπίσει τέτοιο όγκο περιστατικών μέσα σε μόλις ένα Σαββατοκύριακο.

Η κρίση δεν περιορίστηκε στους φοιτητές του Πανεπιστημίου, αλλά χτύπησε και σχολεία της περιοχής. Στο Queen Elizabeth’s Grammar School στο Φάβερσαμ καταγράφηκε ο θάνατος μιας μαθήτριας, ενώ κρούσματα εντοπίστηκαν και σε άλλα λύκεια του Κεντ, οδηγώντας ορισμένα σχολεία σε αναστολή λειτουργίας.

Πηγή: skai.gr

