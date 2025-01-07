Συρία: Η προετοιμασία διάσκεψης εθνικού διαλόγου απαιτεί χρόνο

Η Δαμασκός θα χρειαστεί χρόνο για την προετοιμασία μιας διάσκεψης εθνικού διαλόγου, ώστε να διασφαλίσει πως θα εκπροσωπηθούν σε αυτήν όλα τα τμήματα της συριακής κοινωνίας, ανέφερε σήμερα ο σύρος υπουργός Εξωτερικών Ασάντ αλ Σιμπάνι.

Στόχος της διάσκεψης θα είναι η χάραξη νέας πορείας για τη χώρα μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ από ισλαμιστές ανάρτες.

Ο Μπασάρ αλ Άσαντ, η οικογένεια του οποίου κυβέρνησε τη Συρία επί 54 χρόνια, βρήκε καταφύγιο στη Ρωσία.

«Θα πάρουμε τον χρόνο μας σε ό,τι αφορά τη διάσκεψη εθνικού διαλόγου, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να συγκροτήσουμε μια προπαρασκευαστική επιτροπή η οποία θα διευκολύνει τη συνολική εκπροσώπηση όλων των κοινωνικών ομάδων και των κατά τόπους αρχών στη Συρία», δήλωσε ο Ασάντ αλ Σιμπάνι.

Διπλωμάτες που επισκέφθηκαν τις προηγούμενες ημέρες τη Συρία είχαν συμβουλεύσει τη νέα ηγεσία της χώρας να μην βιαστεί να διοργανώσει τη διάσκεψη, ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

