Πέντε εργάτες σκοτώθηκαν και άλλοι 26 τραυματίστηκαν από τις εκρήξεις φιαλών υγραερίου στη ρωσική Δημοκρατία της Τσετσενίας.

Η έκρηξη σημειώθηκε το πρωί σε εργοτάξιο, στην κοινότητα Μπασίν-Κάλι, στο νότιο τμήμα της Τσετσενίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, κατά τη διάρκεια εργασιών συγκόλλησης εξερράγη φιάλη υγραερίου και ακολούθησαν αλυσιδωτές εκρήξεις που έκαναν το εργοστάσιο να μοιάζει με βομβαρδισμένη ζώνη.

At least five people were killed and another 26 were injured when multiple gas cylinders exploded at a construction site in the southern Russian republic of Chechnya, the state-affiliated Telegram channel Baza reported on Monday. ⤵️



📹: ASTRA pic.twitter.com/F7TUWn6x4Q — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) July 15, 2024

Η Ερευνητική Επιτροπή έχει διατάξει έρευνα για να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα και να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ευθύνες για παραβίαση των μέτρων ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

