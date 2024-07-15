Λογαριασμός
Πέντε νεκροί και 26 τραυματίες από εκρήξεις φιαλών υγραερίου στην Τσετσενία

Η έκρηξη σημειώθηκε το πρωί σε εργοτάξιο, στην κοινότητα Μπασίν-Κάλι

Έκρηξη στην Τσετσενία

Πέντε εργάτες σκοτώθηκαν και άλλοι 26 τραυματίστηκαν από τις εκρήξεις φιαλών υγραερίου στη ρωσική Δημοκρατία της Τσετσενίας.

Η έκρηξη σημειώθηκε το πρωί σε εργοτάξιο, στην κοινότητα Μπασίν-Κάλι, στο νότιο τμήμα της Τσετσενίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, κατά τη διάρκεια εργασιών συγκόλλησης εξερράγη φιάλη υγραερίου και ακολούθησαν αλυσιδωτές εκρήξεις που έκαναν το εργοστάσιο να μοιάζει με βομβαρδισμένη ζώνη.

Η Ερευνητική Επιτροπή έχει διατάξει έρευνα για να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα και να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ευθύνες για παραβίαση των μέτρων ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Τσετσενία Έκρηξη
