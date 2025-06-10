Ισραήλ: Κλείνει ο εναέριος χώρος για τον γάμο του γιου του Νετανιάχου

Η αστυνομία θα κλείσει τον εναέριο χώρο γύρω από την περιοχή που θα γίνει ο γάμος του Άβνερ Νετανιάχου, του νεότερου γιου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Ynet.

Σύμφωνα με σχετική ειδοποίηση προς τους πιλότους, το ειδησεογραφικό μέσο αναφέρει ότι ο εναέριος χώρος σε ακτίνα 1,5 χιλιομέτρου γύρω από το κτήμα Ρονίτ στο κεντρικό Ισραήλ θα παραμείνει κλειστός τη Δευτέρα, με εξαίρεση τα ελικόπτερα της αστυνομίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο γάμος είχε αναβληθεί πέρυσι λόγω του φόβου του Νετανιάχου ότι θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο, εν μέσω του πολέμου και της απειλής από drones.

Πέρυσι, ένα drone της Χεζμπολάχ έπληξε το παράθυρο της κρεβατοκάμαρας στην ιδιωτική κατοικία του πρωθυπουργού στην Καισάρεια, προκαλώντας ζημιές. Η οικογένεια Νετανιάχου δεν βρισκόταν στο σπίτι εκείνη την ώρα.

Τον Απρίλιο, εκατοντάδες διαδηλωτές κατά της κυβέρνησης πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από προγαμιαία εκδήλωση που φιλοξενούσε η οικογένεια της νύφης, Αμίτ Γιαρντένι, στην οποία παρευρέθηκε η οικογένεια Νετανιάχου.

Πηγή: skai.gr

