Τραμπ σε Νετανιάχου: Όχι σε στρατιωτική δράση, υπάρχει περιθώριο συμφωνίας με το Ιράν

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι αντιτίθεται στην ανάληψη στρατιωτικής δράσης επί του παρόντος γιατί πιστεύει ότι υπάρχει μια πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, μετέδωσε σήμερα ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος έναν Ισραηλινό και έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο πρόεδρος Τραμπ έκανε τα σχόλια αυτά κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον Νετανιάχου τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Axios.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.