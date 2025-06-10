Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Τουρκία ανοίγει έρευνα κατά της Coca-Cola για παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού

H coca-cola ενδέχεται να εφάρμοσε πρακτικές που εμπόδιζαν ή παρεμπόδιζαν τις πωλήσεις ανταγωνιστικών προϊόντων στα σημεία πώλησης, αναφέρει η Τουρκία

Coca cola

Η Τουρκική Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ξεκίνησε επίσημη έρευνα σε βάρος της Coca-Cola, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η εταιρεία παραβίασε τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού της χώρας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη έπειτα από αρχικά ευρήματα που δημιούργησαν υποψίες ότι η πολυεθνική εταιρεία αναψυκτικών εφάρμοσε πρακτικές που εμπόδιζαν ή παρεμπόδιζαν τις πωλήσεις ανταγωνιστικών προϊόντων στα σημεία πώλησης.

Η έρευνα θα εξετάσει επίσης εάν η Coca-Cola συμμορφώθηκε με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει έναντι της Επιτροπής το 2021.

Η Coca-Cola δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού από το πρακτορείο Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Coca Cola Τουρκία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark