Η Τουρκική Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ξεκίνησε επίσημη έρευνα σε βάρος της Coca-Cola, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η εταιρεία παραβίασε τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού της χώρας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη έπειτα από αρχικά ευρήματα που δημιούργησαν υποψίες ότι η πολυεθνική εταιρεία αναψυκτικών εφάρμοσε πρακτικές που εμπόδιζαν ή παρεμπόδιζαν τις πωλήσεις ανταγωνιστικών προϊόντων στα σημεία πώλησης.

Η έρευνα θα εξετάσει επίσης εάν η Coca-Cola συμμορφώθηκε με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει έναντι της Επιτροπής το 2021.

Η Coca-Cola δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού από το πρακτορείο Reuters.

Πηγή: skai.gr

