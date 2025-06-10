Η Τουρκική Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ξεκίνησε επίσημη έρευνα σε βάρος της Coca-Cola, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η εταιρεία παραβίασε τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού της χώρας.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη έπειτα από αρχικά ευρήματα που δημιούργησαν υποψίες ότι η πολυεθνική εταιρεία αναψυκτικών εφάρμοσε πρακτικές που εμπόδιζαν ή παρεμπόδιζαν τις πωλήσεις ανταγωνιστικών προϊόντων στα σημεία πώλησης.
Η έρευνα θα εξετάσει επίσης εάν η Coca-Cola συμμορφώθηκε με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει έναντι της Επιτροπής το 2021.
Η Coca-Cola δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού από το πρακτορείο Reuters.
