Βραζιλία: Η Πάτι Σμιθ κατέρρευσε επί σκηνής σε συναυλία

Η Πάτι Σμιθ κατέρρευσε κατά τη διάρκεια συναυλίας στη Βραζιλία.

Υπέφερε από σοβαρή ημικρανία για αρκετές ημέρες πριν την κατάρρευσή της.

Η 78χρονη τραγουδίστρια έπαιζε με το συγκρότημα Soundwalk Collective από το Βερολίνο και το Associated Press ανέφερε ότι η εφημερίδα Folha de S Paulo καταγράφει πως λιποθύμησε περίπου 30 λεπτά μετά την έναρξη της συναυλίας ενώ διάβαζε ένα άρθρο για την κλιματική κρίση.

Αφού έπεσε, μεταφέρθηκε στα παρασκήνια με αναπηρικό καροτσάκι.

Επέστρεψε στη σκηνή για να ζητήσει συγγνώμη που χρειάστηκε να διακόψει.

«Δυστυχώς, αρρώστησα και ο γιατρός είπε ότι δεν μπορώ να ολοκληρώσω τη συναυλία», είπε στο πλήθος καθισμένη στο αναπηρικό καροτσάκι.

«Οπότε θα πρέπει να αλλάξουμε το πρόγραμμά μας. Και νιώθω πολύ άσχημα».

Το πλήθος απάντησε: «Μην είσαι, σε αγαπάμε».

Με μια ανάρτηση στο Instagram την οποία συνυπογράφει και η τραγουδίστρια, οι Soundwalk Collective τόνισαν ότι παρά την ημικρανία της, η Smith «ήθελε ακόμα να είναι εκεί για όλους εμάς και εσάς και να εμφανιστεί σήμερα» - Τετάρτη, στην τελευταία ημερομηνία μιας σειράς περιοδειών στη Νότια Αμερική.

«Τώρα τη φροντίζουν οι καλύτεροι γιατροί με τον πιο στοργικό τρόπο και θα επιστρέψει στη σκηνή αύριο το βράδυ [Πέμπτη]», είπε το γκρουπ συνοψίζοντας πως «η Πάτι λέει ότι είναι εξαιρετικά ευγνώμων για την υπομονή και τη συγχώρεση σας και στέλνει την αγάπη της σε όλους όσους παρευρέθηκαν»

Πηγή: skai.gr

