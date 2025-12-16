Λογαριασμός
Θυμίζει Χόλιγουντ: Έπεσε λόγω ανέμων το Άγαλμα της Ελευθερίας (της Βραζιλίας) – Δείτε βίντεο

Το αντίγραφο του Αγάλματος της Ελευθερίας κατέρρευσε και θρυμματίστηκε λόγω ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Βραζιλία

Τα πλάνα θυμίζουν Χόλιγουντ και ταινία καταστροφής, αλλά είναι αλήθεια, ή τουλάχιστον η μισή... Το Άγαλμα της Ελευθερίας αρχικά πήρε κλίση και κατόπιν έπεσε από το βάθρο του, αλλά δεν μιλάμε για το ορίτζιναλ, αλλά ένα... βραζιλιάνικο. 

Το αντίγραφο του Αγάλματος της Ελευθερίας, που σύμφωνα με πληροφορίες ανεγέρθηκε το 1900, στην Γκουαΐμπα στο Πόρτο Αλέγκρε κατέρρευσε και θρυμματίστηκε λόγω ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή. Ευτυχώς δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή σοβαρές ζημιές. 

TAGS: άγαλμα Βραζιλία ΗΠΑ Χόλιγουντ
