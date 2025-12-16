Τα πλάνα θυμίζουν Χόλιγουντ και ταινία καταστροφής, αλλά είναι αλήθεια, ή τουλάχιστον η μισή... Το Άγαλμα της Ελευθερίας αρχικά πήρε κλίση και κατόπιν έπεσε από το βάθρο του, αλλά δεν μιλάμε για το ορίτζιναλ, αλλά ένα... βραζιλιάνικο.

In Brazil, a replica of the Statue of Liberty collapsed and shattered due to strong winds.



No injuries have been reported. pic.twitter.com/Fzd094qkcI December 16, 2025

Το αντίγραφο του Αγάλματος της Ελευθερίας, που σύμφωνα με πληροφορίες ανεγέρθηκε το 1900, στην Γκουαΐμπα στο Πόρτο Αλέγκρε κατέρρευσε και θρυμματίστηκε λόγω ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή. Ευτυχώς δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή σοβαρές ζημιές.

Πηγή: skai.gr

