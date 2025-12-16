Οι ΗΠΑ προσφέρουν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με αυτές που θα λάμβανε ως μέλος του ΝΑΤΟ, δήλωσαν τη Δευτέρα Αμερικανοί αξιωματούχοι τους οποίους επικαλείται το Politico.

Η προσφορά είναι η ισχυρότερη και πιο ρητή δέσμευση ασφαλείας που έχει υποβάλει η κυβέρνηση Τραμπ για την Ουκρανία, αλλά συνοδεύεται από ένα έμμεσο τελεσίγραφο: «Πάρτε το τώρα ή η επόμενη εκδοχή δεν θα είναι τόσο γενναιόδωρη».

Το skai.gr μετέδωσε LIVE τις εξελίξεις από το Ουκρανικό και από τις συνομιλίες στο Βερολίνο. Δείτε περισσότερα ΕΔΩ.

Η πρόταση για τις λεγόμενες εγγυήσεις «τύπου Άρθρου 5» έρχεται εν μέσω μαραθώνιων συνομιλιών μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, του γαμπρού και συμβούλου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και Ουκρανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων στο Βερολίνο, καθώς η Ουάσινγκτον προσπαθεί να πιέσει το Κίεβο να αποδεχτεί όρους που θα τερματίσουν τον πόλεμο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες διστάζουν να καταλήξουν σε συμφωνία χωρίς μια ρητή εγγύηση ασφαλείας των ΗΠΑ, φοβούμενοι ότι η Ρωσία, μετά από ένα χρονικό διάστημα, θα επιτεθεί ξανά.

Αυτή η τελευταία προσφορά των ΗΠΑ φαίνεται να είναι μια προσπάθεια να κατευναστούν αυτές οι ανησυχίες, αλλά και να πιεστεί ο Ζελένσκι να δράσει γρήγορα.

«Η βάση αυτής της συμφωνίας είναι βασικά να υπάρχουν πραγματικά, πραγματικά ισχυρές εγγυήσεις, όπως το Άρθρο 5», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. «Αυτές οι εγγυήσεις δεν θα βρίσκονται στο τραπέζι για πάντα. Αυτές οι εγγυήσεις βρίσκονται στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, εάν υπάρξει ένα καλό συμπέρασμα».

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υποδέχεται την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην Καγκελαρία στο Βερολίνο, Γερμανία, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αργότερα τη Δευτέρα ότι είχε μιλήσει τηλεφωνικά με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες. Ο Τραμπ είπε επίσης ότι είχε μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά δεν είπε κάτι περισσότερο.

«Νομίζω ότι είμαστε πιο κοντά τώρα από ποτέ, και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε», δήλωσε ο Τραμπ αναφερόμενος σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Ερωτηθείς εάν η προσφορά για εγγυήσεις ασφαλείας είχε χρονικό όριο, είπε «το χρονικό όριο είναι πότε μπορούμε να το πετύχουμε».

Οι συζητήσεις το Σαββατοκύριακο επικεντρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό στην λεπτομερή περιγραφή των εγγυήσεων ασφαλείας που θα παρείχαν οι ΗΠΑ και η Ευρώπη στην Ουκρανία, αλλά περιελάμβαναν επίσης εδαφικά και άλλα θέματα. Εκτός των Γουίτκοφ και Κούσνερ στις διαβουλεύσεις συμμετείχαν ο Στρατηγός Άλεξους Γκρίνκιουιτς, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των ΗΠΑ, καθώς και ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ.

Οι ΗΠΑ αναμένουν ότι η Ρωσία θα αποδεχθεί μια τέτοια ρύθμιση σε μια τελική συμφωνία, καθώς και θα επιτρέψει στην Ουκρανία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί μια υπεραισιόδοξη εκτίμηση, δεδομένης της άρνησης του Κρεμλίνου να κάνει υπαναχωρήσεις στις ειρηνευτικές συνομιλίες μέχρι στιγμής. Και η Μόσχα δεν έχει ακόμη εκφράσει την άποψή της για καμία από τις νέες συμφωνίες που επεξεργάζονται στην Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Πρόεδρος της Ουκρανίας, και ο Στιβ Γουίτκοφ, Ειδικός Απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, στην έναρξη της συνόδου κορυφής για την Ουκρανία στην Ομοσπονδιακή Καγκελαρία στο Βερολίνο, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

«Πιστεύουμε ότι οι Ρώσοι, σε μια τελική συμφωνία, θα αποδεχθούν όλα αυτά τα πράγματα που επιτρέπουν μια ισχυρή και ελεύθερη Ουκρανία. Η Ρωσία, σε μια τελική συμφωνία, έχει δηλώσει ότι είναι ανοιχτή στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ», δήλωσε ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Και οι δυο αξιωματούχοι διατήρησαν την ανωνυμία τους λόγω της ευαίσθητης φύσης των διαπραγματεύσεων.

Δεν ήταν σαφές πότε ή πώς η κυβέρνηση Τραμπ θα ενημερώσει τη Μόσχα με τις νέες λεπτομέρειες. Η Ρωσία αναμένει ότι η αμερικανική πλευρά θα την ενημερώσει για τις συνομιλίες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Πρόσθεσε ότι ο Πούτιν «είναι ανοιχτός στην ειρήνη, σε μια σοβαρή ειρήνη, και σε σοβαρές αποφάσεις. Δεν είναι καθόλου ανοιχτός σε κανένα τέχνασμα που στοχεύει στην καθυστέρηση».

Το Κρεμλίνο δήλωσε τη Δευτέρα ότι αναμένει να ενημερωθεί για τις συνομιλίες του Βερολίνου από την αμερικανική πλευρά.

Ερωτηθείς εάν οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα Χριστούγεννα, ο Πεσκόφ είπε ότι η προσπάθεια πρόβλεψης ενός πιθανού χρονοδιαγράμματος για μια ειρηνευτική συμφωνία ήταν ένα «άχαρο έργο».

Ο δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία «εξεπλάγη ευχάριστα» με την προθυμία του Τραμπ να συμφωνήσει σε αυστηρότερες εγγυήσεις ασφαλείας και να τις επικυρώσει το Κογκρέσο, ώστε να διαρκέσουν και μετά την προεδρία του.

Η αμερικανική πλευρά μίλησε επίσης με τα καλύτερα λόγια για τους Ευρωπαίους ομολόγους της, οι οποίοι ανησυχούν εδώ και μήνες ότι η ομάδα Τραμπ θα αναγκάσει την Ουκρανία να συμφωνήσει σε δυσμενείς όρους. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ακούστηκαν επίσης αισιόδοξοι.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι Αμερικανοί εκπρόσωποι Στιβ Βίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, στην πρώτη σειρά από αριστερά,

ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν, η πρόεδρος τηςΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ντικ Σοφ, ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ούλφ Κρίστερσον, στην πίσω σειρά από αριστερά,

στην καγκελαρία στο Βερολίνο της Γερμανίας, Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025

«Οι νομικές και υλικές εγγυήσεις ασφαλείας που έχουν θέσει οι ΗΠΑ στο τραπέζι εδώ στο Βερολίνο είναι αξιοσημείωτες», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τις συνομιλίες τη Δευτέρα.

Ο Μερτς, μαζί με τους ομολόγους του από τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία και την ΕΕ, εξέδωσε δήλωση στην οποία χαιρετίζει τη «σημαντική πρόοδο» στην προσπάθεια των ΗΠΑ και δεσμεύεται να βοηθήσει την Ουκρανία να τερματίσει τον πόλεμο και να αποτρέψει τη ρωσική επιθετικότητα, μεταξύ άλλων μέσω μιας πολυεθνικής δύναμης υπό ευρωπαϊκή ηγεσία για την Ουκρανία, υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ.

Το Σαββατοκύριακο, ο Ζελένσκι παραδέχτηκε ότι η Ουκρανία δεν θα επιδιώξει την ένταξη στο ΝΑΤΟ, μια προϋπόθεση που η Ρωσία έχει επανειλημμένα ζητήσει.

Ο Τραμπ, ο οποίος δεν παρευρέθηκε στις συναντήσεις αυτής της εβδομάδας στο Βερολίνο, αλλά έχει ενημερωθεί δύο φορές από τους Ουίτκοφ και Κούσνερ, σχεδίαζε να παραθέσει δείπνο τη Δευτέρα για τους αρχηγούς κρατών, τους υπουργούς εξωτερικών και τους αξιωματούχους ασφαλείας, δήλωσαν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι.

«Είναι πραγματικά ευχαριστημένος με την κατάσταση», δήλωσε ο πρώτος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ προσπάθησαν επίσης να περιορίσουν τις διαφωνίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας σχετικά με το ποια εδάφη θα ελέγχει η Μόσχα σε μια τελική συμφωνία. Η Ρωσία έχει μέχρι στιγμής επιμείνει στον έλεγχο του Ντονμπάς ανατολικά της Ουκρανίας, ακόμη και σε περιοχές που η Μόσχα δεν έχει καταλάβει.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Στιβ Βίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, στην καγκελαρία στο Βερολίνο της Γερμανίας, Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025

Ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους δήλωσε στο Politico ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε πολλά από τα συγκεκριμένα εδαφικά ζητήματα, δηλώνοντας ότι υπάρχει μια πρόταση υπό επεξεργασία, η οποία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, για τη Ρωσία και την Ουκρανία να μοιραστούν τον έλεγχο του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, με κάθε χώρα να έχει πρόσβαση στο ήμισυ της ενέργειας που παράγεται από τον σταθμό.

Ωστόσο, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι απέφυγαν ως επί το πλείστον να δώσουν λεπτομέρειες σχετικά με το πώς σκοπεύουν να γεφυρώσουν άλλα κενά στις εδαφικές διαφορές. Είπαν ότι άφησαν τον Ζελένσκι με «ιδέες – τροφή για σκέψη» για το πώς να το κάνουν αυτό.

Αφότου ο Ζελένσκι απαντήσει στις προτάσεις, ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ θα συζητήσουν το θέμα με τη Ρωσία.

«Νιώθουμε πραγματικά καλά για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών», διαβεβαίωσε ο πρώτος αξιωματούχος.

Στη συνέχεια, οι ΗΠΑ θα συγκαλέσουν ομάδες εργασίας, πιθανώς στο Μαϊάμι αυτό το Σαββατοκύριακο, όπου στρατιωτικοί αξιωματούχοι θα εξετάσουν λεπτομερώς τους χάρτες για να λύσουν τα υπόλοιπα εδαφικά ζητήματα.

«Πιστεύουμε ότι πιθανότατα έχουμε λύσει το 90% των ζητημάτων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά υπάρχουν και κάποια ακόμη πράγματα που πρέπει να διευθετηθούν», δήλωσε ο πρώτος Αμερικανός αξιωματούχος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.