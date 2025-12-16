Game of Thrones στην Τουρκία με τη σύλληψη του διευθυντή του Haberturk

Μεγάλο θέμα στην Τουρκία παραμένει η σύλληψη του διευθυντή του Haberturk, οι αιματολογικές εξετάσεις του οποίου έδειξαν ότι είχε κάνει χρήση ναρκωτικών παρά τις δηλώσεις του ίδιου περί του αντιθέτου. Όπως μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, θετικές στη χρήση ναρκωτικών βρέθηκαν και οι παρουσιάστριες που συνελήφθησαν μαζί του.

Ωστόσο, Τούρκοι αναλυτές λένε ότι με αυτή την υπόθεση ξεκίνησε «η μάχη του θρόνου στην Άγκυρα». «Μήπως η σύλληψη του διευθυντή του Haberturk είναι μήνυμα στον Φιντάν;» λέει σε άρθρο του ο βουλευτής Αχμέτ Σικ.

Μια φωτογραφία των γενεθλίων του διευθυντή του Haberturk προκαλεί συζητήσεις για σχέσεις με το παρακράτος.

Αχμέτ Σικ, βουλευτής του τουρκικού Εργατικού Κόμματος: «Ποιος αφαίρεσε την προστατευτική ασπίδα του Μεχμέτ Ακίφ Ερσόι, ο οποίος λέγεται ότι είχε 'στενές' σχέσεις με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (MİT) από την εποχή που ο Χακάν Φιντάν ήταν επικεφαλής, και γιατί; Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να στείλει μήνυμα στον Χακάν Φιντάν μέσω του Ερσόι; Ποιος χρησιμοποιείται ως δόλωμα; Υπάρχουν άλλοι που συμμετείχαν στα φερόμενα εγκλήματα και προστατεύονται; Ποιος προστάτευσε τον Ερσόι μέχρι τη σύλληψή του; Υπάρχουν άλλοι ύποπτοι; Γιατί και από ποιον διεξάγεται αυτή η πολιτική επιχείρηση;».

Φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης που ελέγχονται από τον γιο και τον γαμπρό του Ερντογάν κάνουν συνεχώς αποκαλύψεις για το θέμα αυτό. Μία φωτογραφία που δημοσιοποιήθηκε από τα γενέθλια του παρουσιαστή λένε ότι δείχνει σχέσεις κράτους - παρακράτους. Στη φωτογραφία φαίνεται ο διευθυντής Ακίφ Ερσόι με συνεργάτες ενός ανθρώπου που λέγεται ότι ανήκει στο παρακράτος και με στέλεχος της υπηρεσίας καταπολέμησης της παραπληροφόρησης της τουρκικής προεδρίας, ο οποίος παραιτήθηκε.

Υποστηρίζεται ότι ο Φιντάν είχε στενή σχέση με τον παρουσιαστή και λέγεται ότι τελικά στόχος είναι ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.

Οι Τούρκοι πιλότοι για τα Eurofighter θα εκπαιδευτούν στο Κατάρ - Όταν η Ελλάδα θα παραλαμβάνει τα 5ης γενιάς F-35 η Τουρκία θα ετοιμάζει τα 4ης γενιάς Eurofighter

CNN TURK: «Αν η συμφωνία με το Κατάρ υπογραφεί στα τέλη του 2025 ή αρχές Ιανουαρίου, τα πρώτα Eurofighter θα φτάσουν στην Τουρκία τον Φεβρουάριο του 2026. Τα Εurofighter από το Ομάν θα παραδοθούν το 2028, καθώς θα προηγηθούν κάποιες μετατροπές τους σε επίπεδα του ΝΑΤΟ και αυτό θα γίνει στη Μεγάλη Βρετανία. Τα Eurofighter, τα οποία θα αγοραστούν από τη Μεγάλη Βρετανία θα παραδοθούν το 2030. Ήδη ξεκίνησε η εκπαίδευση των πιλότων στη θεωρία και αργότερα θα ακολουθήσει η εκπαίδευση τους στο Κατάρ».

Φιντάν: Θα είναι μεγάλο κέρδος αν απαλλαγούμε από τις αμερικανικές κυρώσεις CAATSA

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ελπίζει να γίνουν τα πρώτα βήματα για τα F35 το πρώτο τρίμηνο του 2026

Ο Φιντάν δήλωσε: «Λόγω των κυρώσεων CAATSA, όπως γνωρίζετε, η Τ/Προεδρία Αμυντικής Βιομηχανίας μας δεν μπορεί να αναπτύξει διαλόγους [σσ. ενν. με ομολόγους], οπότε πρέπει να το παρέχουμε εμείς οι ίδιοι. Επειδή ο κύριος φορέας σε αυτό το σημείο, ο επαγγελματικός και εξειδικευμένος οργανισμός μας, είναι η Τουρκικής Προεδρία Αμυντικής Βιομηχανίας. Και πάλι, στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ, η Τουρκική Προεδρία Αμυντικής Βιομηχανίας, ως εξειδικευμένος οργανισμός, πρέπει να αναλάβει τον ρόλο της μετά το CAATSA. Αν απαλλαγούμε από το CAATSA, θα είναι ένα από τα σημαντικότερα κέρδη μας.

» Μπορούμε να πούμε ότι οι κυρώσεις θα αρθούν το 2026 [σσ. ενν. στην αρχή] ή τουλάχιστον το πρώτο τρίμηνο;

» Νομίζω ότι είναι πιθανό».

