Τείχος φαίνεται πως χτίζει η Βόρεια Κορέα σε πολλά σημεία κοντά στα σύνορά της με τη Νότια Κορέα, αποκαλύπτουν νέες δορυφορικές εικόνες που φέρνει στη δημοσιότητα το BBC Verify.

Οι εικόνες αυτές δείχνουν επίσης ότι η γη εντός της Αποστρατιωτικοποιημένης Ζώνης (DMZ) έχει εκκαθαριστεί, κάτι που οι ειδικοί λένε ότι θα μπορούσε να αποτελεί παραβίαση της μακροχρόνιας εκεχειρίας που υπάρχει με τη Νότια Κορέα.

Το DMZ είναι μια ουδέτερη ζώνη πλάτους 4 χιλιομέτρων (2,5 μίλια) μεταξύ της Βόρειας και της Νότιας Κορέας. Το DMZ χωρίζεται στα δύο, με κάθε πλευρά να ελέγχεται από τα αντίστοιχα έθνη.

Αυτή η πρόσφατη δραστηριότητα από την πλευρά της Βόρειας Κορέας αποτελεί μια «ασυνήθιστη» κίνηση, σύμφωνα με τους ειδικούς, και έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών.

«Σε αυτό το σημείο μπορούμε μόνο να υποθέσουμε ότι η Βόρεια Κορέα επιδιώκει να ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία και τις οχυρώσεις της κατά μήκος των συνόρων», λέει ο Shreyas Reddy, ανταποκριτής στην εξειδικευμένη τοποθεσία NK News, με έδρα τη Σεούλ.

Το BBC Verify διαθέτει δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης ενός τμήματος 7 χιλιομέτρων των συνόρων προκειμένου να εξετάσει τις αλλαγές που έκανε η Βόρεια Κορέα στην περιοχή. Αυτές οι εικόνες φαίνεται να δείχνουν τουλάχιστον τρία τμήματα όπου έχουν ανεγερθεί φράγματα κοντά στο DMZ, καλύπτοντας συνολικά περίπου 1 χλμ κοντά στο ανατολικό άκρο των συνόρων.

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης της κατασκευής είναι ασαφής λόγω έλλειψης προηγούμενων εικόνων υψηλής ανάλυσης στην περιοχή, σχολιάζει το BBC ωστόσο, αυτές οι δομές δεν ήταν ορατές σε μια εικόνα που τραβήχτηκε τον Νοέμβριο του 2023.

«Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που χτίζουν ένα φράγμα με την έννοια του διαχωρισμού των τόπων μεταξύ τους», δήλωσε στο BBC ο Δρ Ουκ Γιανγκ, στρατιωτικός και αμυντικός εμπειρογνώμονας στο Asan Institute for Policy Studies της Σεούλ.

«Πίσω στη δεκαετία του 1990, η Βόρεια Κορέα είχε στήσει τα αντιαρματικά τείχη για να αποτρέψει την προέλαση των αρμάτων σε περίπτωση που ξεσπούσε πόλεμος. Αλλά πρόσφατα, η Βόρεια Κορέα στήνει τείχη ύψους 2-3 μέτρων και δεν μοιάζουν με τα αντιαρματικά τείχη», λέει ο Δρ Yang.

«Το σχήμα των τειχών υποδηλώνει ότι δεν είναι απλώς εμπόδια [για τανκς], αλλά προορίζονται να χωρίσουν μια περιοχή», προσθέτει.

Αξιωματούχος από το Κοινό Επιτελείο της Νότιας Κορέας (JCS) δήλωσε σε μια πρόσφατη συνέντευξη τύπου ότι ο στρατός εντόπισε συνεχιζόμενη δραστηριότητα που σχετίζεται με την «ενίσχυση τακτικών δρόμων, την τοποθέτηση ναρκών και την εκκαθάριση χερσαίων εδαφών».

«Η εκκαθάριση της γης θα μπορούσε να προορίζεται τόσο για στρατιωτικές όσο και για μη στρατιωτικές πτυχές», λέει ο καθηγητής Kil Joo Ban, καθηγητής διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο της Κορέας.



«Επιτρέπει να εγκατασταθούν εύκολα θέσεις παρατηρητηρίου», επισημαίνει.

«Είναι ασυνήθιστο να χτίζονται δομές στο DMZ και μπορεί να αποτελεί παραβίαση της ανακωχής χωρίς προηγούμενη διαβούλευση», λέει ο καθηγητής Victor Cha, ανώτερος αντιπρόεδρος για την Ασία και την Κορέα στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Ο πόλεμος της Κορέας έληξε το 1953 με μια ανακωχή, στην οποία και οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να μην «εκτελέσουν καμία εχθρική ενέργεια εντός, από ή εναντίον της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης». Αλλά δεν υπήρξε οριστική ειρηνευτική διευθέτηση.

Αν και η επανένωση φαινόταν απίθανη εδώ και χρόνια, αυτός ήταν πάντα ο δηλωμένος στόχος των ηγετών της Βόρειας Κορέας μέχρι τις αρχές του 2024, όταν ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανακοίνωσε ότι η χώρα του δε θα επιδιώξει πλέον να επιτύχει αυτή τη φιλοδοξία.





