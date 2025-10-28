Ο Μπολσονάρου ζητά αναθεώρηση της καταδικαστικής απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου υπέβαλαν τη Δευτέρα αίτηση αναθεώρησης της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου του περασμένου μήνα, η οποία τον καταδίκασε σε περισσότερα από 27 χρόνια φυλάκισης για σχεδιασμό πραξικοπήματος με σκοπό να παραμείνει στην εξουσία μετά τις προεδρικές εκλογές του 2022.

Στην 85σέλιδη αίτηση που κατατέθηκε στο δικαστήριο, οι δικηγόροι του Μπολσονάρου αμφισβήτησαν τμήματα της καταδίκης, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας της φυλάκισης του πρώην προέδρου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Τον Σεπτέμβριο, τέσσερις από τους πέντε δικαστές του συμβουλίου του Ανωτάτου Δικαστηρίου ψήφισαν υπέρ της καταδίκης του Μπολσονάρου για πέντε εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε ένοπλη εγκληματική οργάνωση, της απόπειρας βίαιης κατάργησης της δημοκρατίας και της οργάνωσης πραξικοπήματος.

Συνήθως, οι κατηγορούμενοι που καταδικάζονται από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας χρειάζονται τουλάχιστον δύο δικαστές να αποκλίνουν ως προς την απόφαση για να υποβάλουν αίτηση έφεσης που θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά την απόφαση.

Με μόνο έναν δικαστή να διαφωνεί, οι δικηγόροι του Μπολσονάρου υπέβαλαν μια πιο «αδύναμη» νομικά πρόταση που απαιτεί διευκρίνιση ή επανεξέταση συγκεκριμένων τμημάτων της καταδίκης.

Ο Μπολσονάρου, ο οποίος αρνείται οποιαδήποτε παράβαση, θα αρχίσει να εκτίει την ποινή του μόνο όταν εξαντληθούν οι εφέσεις κατά της καταδίκης του.

Ωστόσο, βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό από τον Αύγουστο λόγω ασθένειας, ενώ καθώς φαίνεται η υπόθεση έχει επηρεαστεί και από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αύξησε τους δασμούς στις εισαγωγές βραζιλιάνικων προϊόντων στο 50% και επέβαλε κυρώσεις στον δικαστή που επιβλέπει την υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

