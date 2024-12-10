Βραζιλία: Ο πρόεδρος Λούλα υποβλήθηκε σε επέμβαση σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα υποβλήθηκε σε κρανιοτομή στο Σάο Πάολο για την παροχέτευση ενός υποσκληριδίου αιματώματος που συνδέεται με πτώση στο σπίτι του στις 19 Οκτωβρίου, σύμφωνα με ιατρικό ανακοινωθέν που δημοσίευσε η κυβέρνηση της χώρας την Τρίτη.
Η χειρουργική επέμβαση ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα και ο Λούλα είναι «καλά» και παρακολουθείται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, προστίθεται στο ανακοινωθέν.
- «Οι εγκληματίες θα πληρώσουν»: Προγραφές των καθεστωτικών ανακοίνωσε ο Μοχάμεντ αλ Τζολάνι
- «Βρυχάται» ηφαίστειο στο όρος Κανλαόν στις Φιλιππίνες: Εκκενώνοντια χωριά - Δείτε εικόνες
- Η πτώση του Άσαντ στη Συρία: Τα γεωπολιτικά παιχνίδια και η αποδυναμωμένη Ρωσία - Ζούμε σε μια κατάσταση βαθιάς αναταραχής
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.