Βραζιλία: Ο πρόεδρος Λούλα υποβλήθηκε σε επέμβαση σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα υποβλήθηκε σε κρανιοτομή στο Σάο Πάολο για την παροχέτευση ενός υποσκληριδίου αιματώματος που συνδέεται με πτώση στο σπίτι του στις 19 Οκτωβρίου, σύμφωνα με ιατρικό ανακοινωθέν που δημοσίευσε η κυβέρνηση της χώρας την Τρίτη.

Η χειρουργική επέμβαση ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα και ο Λούλα είναι «καλά» και παρακολουθείται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, προστίθεται στο ανακοινωθέν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.