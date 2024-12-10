Λογαριασμός
Βραζιλία: Ο Λούλα υποβλήθηκε σε κρανιοτομή - Είναι σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ

Είχε ατύχημα στο σπίτι του στις 19 Οκτωβρίου - Το ιατρικό ανακοινωθέν που δημοσίευσε η κυβέρνηση της χώρας την Τρίτη

Βραζιλία: Ο πρόεδρος Λούλα υποβλήθηκε σε επέμβαση σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα υποβλήθηκε σε κρανιοτομή στο Σάο Πάολο για την παροχέτευση ενός υποσκληριδίου αιματώματος που συνδέεται με πτώση στο σπίτι του στις 19 Οκτωβρίου, σύμφωνα με ιατρικό ανακοινωθέν που δημοσίευσε η κυβέρνηση της χώρας την Τρίτη.

Η χειρουργική επέμβαση ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα και ο Λούλα είναι «καλά» και παρακολουθείται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, προστίθεται στο ανακοινωθέν. 
 

