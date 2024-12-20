Βραζιλία: Απαγορεύτηκαν τα κινητά τηλέφωνα στα σχολεία

Οι μαθητές στη Βραζιλία δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο στο σχολείο, μετά την υιοθέτηση νομοσχεδίου από το Κογκρέσο, στόχος του οποίου είναι να ευαισθητοποιήσει τους νέους για τις βλαβερές συνέπειες των οθονών.

Το νομοσχέδιο, που αφορά τους μαθητές ηλικίας 4 με 17 ετών, εγκρίθηκε από τη Γερουσία και πλέον πρέπει να επικυρωθεί από τον Λούλα.

Προκειμένου να «διατηρηθεί η ψυχική, σωματική και ψυχολογική υγεία παιδιών και εφήβων», τα κινητά τηλέφωνα θα απαγορεύονται στα σχολεία, τόσο στις τάξεις όσο και στη διάρκεια του διαλείμματος, σύμφωνα με το νομοσχέδιο.

Ο νόμος επιτρέπει τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων μόνο για παιδαγωγικούς σκοπούς ή για λόγους προσβασιμότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της επιτροπής της Βραζιλίας αρμόδιας για το διαδίκτυο, σχεδόν τα δύο τρίτα των σχολείων στη χώρα έχουν υιοθετήσει περιορισμούς στη χρήση κινητών τηλεφώνων, όμως το 28% απαγορεύει εντελώς τη χρήση τους.

Βουλευτές, γονείς και η κυβέρνηση του προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα επιθυμούν την επιβολή περιορισμών στη χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Περισσότερα από τα μισά παιδιά στη Βραζιλία ηλικίας 10 με 13 ετών έχουν δικό τους κινητό τηλέφωνο. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 87,6% για τους εφήβους 14 με 17 ετών.

Το 82% των γονιών στη Βραζιλία συμφωνεί με την απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενήργησε το ινστιτούτο Locomotina y QuestionPro.

Ο Βραζιλιάνος υπουργός Παιδείας Καμίλο Σαντάνα τάχθηκε υπέρ του «περιορισμού» των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία.

«Η εμπειρία σε όλο τον κόσμο δείχνει ότι η χρήση τους στις αίθουσες διδασκαλίας ευθύνεται για ελλειμματική προσοχή», προειδοποίησε ο Σαντάνα τον Νοέμβριο.

«Το κινητό τηλέφωνο έχει βάλει τέλος στην κοινωνικοποίηση των ανθρώπων. Πρέπει να περιοριστεί», τόνισε.

«Η απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία βελτιώνει τις μαθητικές επιδόσεις, κυρίως για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες», είχε αποκαλύψει η Unesco σε έκθεσή της που δημοσιεύθηκε το 2023.

Σύμφωνα με την Unesco, λιγότερο από το ένα τέταρτο των χωρών διαθέτουν νόμους ή πολιτικές που απαγορεύουν τα κινητά τηλέφωνα στα σχολεία.

