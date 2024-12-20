Εννέα Αμερικανοί παλαιστινιακής καταγωγής προσέφυγαν χθες Πέμπτη κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ, κατηγορώντας τη ότι απέτυχε να σώσει τους ίδιους ή μέλη των οικογενειών τους που ήταν παγιδευμένοι στη Λωρίδα της Γάζας.

Στην προσφυγή τους κατηγορούν το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ότι έκανε διακρίσεις εις βάρος Αμερικανών παλαιστινιακής καταγωγής εγκαταλείποντάς τους σε μια εμπόλεμη ζώνη. Επίσης καταγγέλλουν ότι οι αμερικανικές αρχές δεν κατέβαλαν τις ίδιες προσπάθειες να τους απομακρύνουν έγκαιρα και να τους προστατεύσουν, όπως έκαναν για Αμερικανούς διαφορετικής καταγωγής σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Αυτή είναι η δεύτερη προσφυγή εναντίον της αμερικανικής κυβέρνησης αυτή την εβδομάδα. Την Τρίτη παλαιστινιακές οικογένειες προσέφυγαν κατά του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη στήριξη που προσφέρει η Ουάσινγκτον στον αμερικανικό στρατό.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι το υπουργείο δεν σχολιάζει υποθέσεις που εξετάζονται από τη δικαιοσύνη, όμως πρόσθεσε ότι η ασφάλεια των Αμερικανών πολιτών σε όλο τον κόσμο είναι «ύψιστη προτεραιότητα».

Την προσφυγή της Πέμπτης ανακοίνωσε η οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Council on American Islamic Relations και η δικηγόρος Μαρία Κάρι.

Σε αυτή τονίζεται ότι παραβιάστηκε το δικαίωμα των εναγόντων σε ίση προστασία με βάση το αμερικανικό Σύνταγμα, καθώς οι αμερικανικές αρχές τους στέρησαν «τις συνηθισμένες και τυπικές προσπάθειες απομάκρυνσης που καταβάλλει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για τους Αμερικανούς που δεν είναι Παλαιστίνιοι».

Στην προσφυγή αναφέρονται αντίστοιχες περιπτώσεις στις οποίες η αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε στην απομάκρυνση πολιτών της από εμπόλεμες περιοχές, όπως το Αφγανιστάν, ο Λίβανος και το Σουδάν, ενώ αναφέρει τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και τους Αμερικανούς υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας Άντονι Μπλίνκεν και Λόιντ Όστιν ως κατηγορούμενους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

