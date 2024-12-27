Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σοκ για τον Έντρικ: Δολοφονήθηκε συγγενής του σε μπαρ της Βραζιλίας

Σοκαριστική είδηση για τον νεαρό ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης, Έντρικ, συγγενής του δολοφονήθηκε σε μπαρ της Βραζιλίας

Ρεάλ Μαδρίτης: Δολοφονήθηκε συγγενής του Έντρικ στη Βραζιλία

«Μαύρα» Χριστούγεννα για τον νεαρό ποδοσφαιριστή της Ρεάλ ΜαδρίτηςΈντρικ!

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Βραζιλία, συγγενικό πρόσωπο του 18χρονου ποδοσφαιριστή, δολοφονήθηκε σε μπαρ ανήμερα των Χριστουγέννων έπειτα από πυροβολισμό.

Πηγές από την πατρίδα του άσου της Ρεάλ Μαδρίτης, αναφέρουν ότι πρόκειται για τον σύζυγο της αδερφής του, τον οποίο προσέγγισε ένας 24χρονος, τον εκτέλεσε εν ψυχρώ και εν συνεχεία επιχείρησε να τραπεί σε φυγή, αλλά συνελήφθη!

Περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές, με τον Έντρικ να βρίσκεται σε σοκ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρεάλ Μαδρίτης Βραζιλία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark