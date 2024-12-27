Ρεάλ Μαδρίτης: Δολοφονήθηκε συγγενής του Έντρικ στη Βραζιλία

«Μαύρα» Χριστούγεννα για τον νεαρό ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης, Έντρικ!



Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Βραζιλία, συγγενικό πρόσωπο του 18χρονου ποδοσφαιριστή, δολοφονήθηκε σε μπαρ ανήμερα των Χριστουγέννων έπειτα από πυροβολισμό.



Πηγές από την πατρίδα του άσου της Ρεάλ Μαδρίτης, αναφέρουν ότι πρόκειται για τον σύζυγο της αδερφής του, τον οποίο προσέγγισε ένας 24χρονος, τον εκτέλεσε εν ψυχρώ και εν συνεχεία επιχείρησε να τραπεί σε φυγή, αλλά συνελήφθη!



Περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές, με τον Έντρικ να βρίσκεται σε σοκ.

Un membre de la famille d’Endrick a été assassinéhttps://t.co/DwCTH0UUCc December 27, 2024

