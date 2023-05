Βραζιλία: 14χρονος καρφώνει στυλό στο πρόσωπο συμμαθήτριάς του επειδή γέλασε μαζί του - Βίντεο

Βίντεο σοκ βλέπει το φως της δημοσιότητας και καταγράφει την τρομακτική στιγμή, κατά την οποία 14χρονο αγόρι, στη Βραζιλία, καρφώνει ένα στυλό στο πρόσωπο συμμαθήτριάς του, όταν εκείνη γέλασε μαζί του γιατί πρόφερε λάθος μια λέξη στη διάρκεια παρουσίασης.



Τα σοκαριστικά πλάνα καταγράφηκαν στις στις 8 Μαΐου.

Student stabs classmate with a pencil for making fun of him



