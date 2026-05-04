Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός από σήμερα τα μεσάνυχτα - Στις 8 Μαΐου ο Πούτιν

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι δεν έχει λάβει καμία επίσημη πρόταση σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής κατάπαυσης του πυρός, παρά τους ισχυρισμούς που διακινούνται σε ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζει ότι «η ανθρώπινη ζωή είναι πολύ πιο πολύτιμη από οποιαδήποτε “επετειακή” εκδήλωση», με σαφή αιχμή προς τις προετοιμασίες για την παρέλαση στη Μόσχα.

Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι θα θέσει σε ισχύ καθεστώς εκεχειρίας από τις 00:00 τη νύχτα της 5ης προς 6η Μαΐου, σημειώνοντας ότι μέχρι τότε «είναι εφικτό να επικρατήσει σιωπή στα μέτωπα».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα ενεργήσει «με αμοιβαιότητα» από εκείνη τη στιγμή και κάλεσε τη ρωσική ηγεσία να προχωρήσει σε «πραγματικά βήματα» για τον τερματισμό του πολέμου.

As of today, there has been no official appeal to Ukraine regarding the modality of a cessation of hostilities that is being claimed on Russian social media. We believe that human life is far more valuable than any anniversary “celebration”. In this regard, we are announcing a… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 4, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση Ζελένσκι:

Μέχρι σήμερα, δεν έχει υποβληθεί καμία επίσημη έκκληση προς την Ουκρανία σχετικά με τους όρους της κατάπαυσης των εχθροπραξιών, όπως υποστηρίζεται στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πιστεύουμε ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πολύ πιο πολύτιμη από οποιαδήποτε «εορταστική εκδήλωση» για την επέτειο. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνουμε την εφαρμογή καθεστώτος κατάπαυσης του πυρός από τις 00:00 της νύχτας της 5ης προς την 6η Μαΐου. Στο χρονικό διάστημα που απομένει έως τότε, είναι εφικτό να διασφαλιστεί ότι η σιωπή των όπλων θα τεθεί σε ισχύ. Θα ενεργήσουμε αμοιβαία από εκείνη τη στιγμή. Είναι καιρός οι Ρώσοι ηγέτες να λάβουν πραγματικά μέτρα για να τερματίσουν τον πόλεμο, ειδικά δεδομένου ότι το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας πιστεύει ότι δεν μπορεί να πραγματοποιήσει παρέλαση στη Μόσχα χωρίς την καλή θέληση της Ουκρανίας.

Κατάπαυση πυρός στις 8 - 9 Μαΐου κήρυξε ο Πούτιν

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, κήρυξε νωρίτερα σήμερα διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία, με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, ο στρατός θα τηρήσει μονομερή κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου «με βάση την απόφαση του ανώτατου ηγέτη των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν».

Το υπουργείο προειδοποίησε ταυτόχρονα ότι αν η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις «θα υπάρξει μαζική πυραυλική επίθεση αντιποίνων στο κέντρο του Κιέβου».



