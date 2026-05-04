Η Αυστρία απέλασε τρεις υπαλλήλους της ρωσικής πρεσβείας, οι οποίοι θεωρήθηκαν ύποπτοι για κατασκοπεία μέσω της χρήσης κεραιών σε ρωσικά διπλωματικά κτίρια, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Υπουργείο Εξωτερικών.

Το υπουργείο επιβεβαίωσε ρεπορτάζ που μετέδωσε την Κυριακή ο αυστριακός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ORF, το οποίο ανέφερε ότι οι αυστριακές αρχές υποπτεύονταν τους τρεις διπλωμάτες για κατασκοπευτικές δραστηριότητες με τη χρήση κεραιών στις στέγες της ρωσικής πρεσβείας στη Βιέννη και ενός διπλωματικού συγκροτήματος στην περιοχή Donaustadt.

Οι εγκαταστάσεις επέτρεπαν στη Ρωσία να υποκλέπτει δεδομένα που μεταδίδονταν μέσω δορυφορικού διαδικτύου από διεθνείς οργανισμούς που εδρεύουν στη Βιέννη, ανέφερε το ORF.

Η Αυστρία φιλοξενεί αρκετές υπηρεσίες του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), καθώς και τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (OPEC) και τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

«Η κατασκοπεία αποτελεί πρόβλημα ασφαλείας για την Αυστρία. Σε αυτή την κυβέρνηση, αλλάξαμε πορεία και λαμβάνουμε αποφασιστικά μέτρα εναντίον της», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας, Beate Meinl-Reisinger.

«Το καταστήσαμε σαφές στη ρωσική πλευρά, και όσον αφορά τη διάταξη των κεραιών στη ρωσική πρεσβεία. Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: είναι απαράδεκτο η διπλωματική ασυλία να χρησιμοποιείται για τη διενέργεια κατασκοπείας».

Διπλωματική ένταση και νομοθετικές αλλαγές

Τα κράτη της Δυτικής Ευρώπης και η Ρωσία έχουν απελάσει εκατέρωθεν διπλωμάτες σε αρκετές περιπτώσεις μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η Αυστρία, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολιτική στρατιωτικής ουδετερότητας, ήταν αρχικά διστακτική στο να λάβει τέτοια μέτρα, αλλά πρόσφατα απέλασε περισσότερους Ρώσους διπλωμάτες.

Σύμφωνα με το ORF, ο Ρώσος πρεσβευτής κλήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών τον Απρίλιο για τις δραστηριότητες των διπλωματών. Ζητήθηκε από τη ρωσική πλευρά η άρση της ασυλίας τους προκειμένου να επιτραπεί στους εισαγγελείς να διεξάγουν έρευνα, αλλά εκείνη αρνήθηκε, γεγονός που οδήγησε στις απελάσεις. Οι διπλωμάτες έχουν ήδη εγκαταλείψει την Αυστρία.

Στη δήλωσή της, η υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Αυστρία αυστηροποιεί επί του παρόντος τον νόμο περί κατασκοπείας για την πρόληψη τέτοιων περιπτώσεων. Η ισχύουσα νομοθεσία τιμωρεί την κατασκοπεία από ξένες υπηρεσίες μόνο εάν αυτή στοχεύει αυστριακά συμφέροντα. Σύμφωνα με το Αυστριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (APA), οι αλλαγές που προτείνει η κυβέρνηση θα προβλέπουν παρόμοια προστασία και όταν πρόκειται για διεθνείς οργανισμούς.

Η αντίδραση της Μόσχας

Η ρωσική πρεσβεία ανέφερε σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα ότι έλαβε γνώση της «εξοργιστικής» απόφασης της Αυστρίας σχετικά με τους υπαλλήλους της.

Η Μόσχα θα απαντήσει σθεναρά, ανέφερε η ανακοίνωση, προσθέτοντας: «Η Βιέννη φέρει την πλήρη ευθύνη για την περαιτέρω επιδείνωση των διμερών σχέσεων, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε ιστορικό χαμηλό».

Πηγή: skai.gr

