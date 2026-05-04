Η ισπανική αστυνομία κατέσχεσε αυτό που θεωρείται εθνικό ρεκόρ ποσότητας κοκαΐνης από πλοίο στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Μεταξύ 30.000 και 45.000 κιλών (33 έως 50 τόνοι) βρέθηκαν όταν η Πολιτοφυλακή αναχαίτισε ένα φορτηγό πλοίο σε διεθνή ύδατα, ανακοίνωσε το κύριο συνδικάτο του σώματος, η AUGC.

Χαρακτήρισε την κίνηση ως «ιστορικό πλήγμα κατά της διακίνησης ναρκωτικών».

Το σκάφος αναχαιτίστηκε στα ανοικτά των Καναρίων Νήσων της Ισπανίας την Παρασκευή και συνελήφθησαν περίπου 20 άτομα, δήλωσε η AUGC στο πρακτορείο ειδήσεων AFP. Το πλοίο είχε ταξιδέψει από τη Σιέρα Λεόνε και κατευθυνόταν προς τη Λιβύη.

Η Πολιτοφυλακή αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για την έρευνα για νομικούς λόγους.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Fernando Grande-Marlaska, δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Μαδρίτη ότι η κατάσχεση ήταν «μία από τις μεγαλύτερες, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο».

Η Πολιτοφυλακή μοιράστηκε μια φωτογραφία στην πλατφόρμα X που δείχνει τα ναρκωτικά στοιβαγμένα στο αμπάρι του πλοίου που αναχαιτίστηκε.

🚨 GOLPE HISTÓRICO AL NARCOTRÁFICO



Imágenes que hablan por sí solas: intervención en alta mar, detenidos bajo custodia y un arsenal de guerra incautado a bordo.



La Guardia Civil intercepta un carguero con un alijo de cocaína que puede marcar un récord en España.



Esto es el… pic.twitter.com/nYRE2jNEmb — AUGC Guardia Civil 🇪🇸 (@AUGC_Comunica) May 4, 2026

«Σήμερα γράφεται ιστορία στη Θαλάσσια Υπηρεσία της Πολιτοφυλακής», έγραψε. «Αναχαιτίστηκε σε διεθνή ύδατα η μεγαλύτερη γνωστή κατάσχεση: μεταξύ 30.000 και 45.000 κιλών κοκαΐνης σε φορτηγό πλοίο».

Αν και το πλοίο κατευθυνόταν προς τη Λιβύη, το AFP ανέφερε ότι το μοτίβο προηγούμενων επιχειρήσεων υποδηλώνει ότι επρόκειτο να ξεφορτώσει τα ναρκωτικά σε μικρότερα σκάφη για διανομή στην Ευρώπη.

Τον Ιανουάριο, οι ισπανικές αρχές πραγματοποίησαν τη μεγαλύτερη (μέχρι τότε) κατάσχεση κοκαΐνης στη θάλασσα από πλοίο που μετέφερε σχεδόν 10 τόνους.

Πηγή: skai.gr

