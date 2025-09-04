Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία του την Πέμπτη.

«Με άπειρη θλίψη, ο Ομιλος Armani ανακοινώνει τον θάνατο του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστης κινητήριας δύναμής του: Τζόρτζιο Αρμάνι», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο οίκος.

Αρμάνι: Συνώνυμο του σύγχρονου ιταλικού στιλ και της κομψότητας

Ο Αρμάνι αποτέλεσε συνώνυμο του σύγχρονου ιταλικού στιλ και της κομψότητας. Συνδύαζε το ταλέντο του σχεδιαστή με την οξυδέρκεια του επιχειρηματία, διοικώντας μια εταιρεία που έκανε τζίρο περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, σύμφωνα με το Reuters.

Γνωστός και ως Re Giorgio –Βασιλιάς Τζόρτζιο– φημιζόταν για την προσωπική του εποπτεία σε κάθε λεπτομέρεια: από τις συλλογές και τις καμπάνιες μέχρι τα χτενίσματα των μοντέλων λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή.

Τους τελευταίους μήνες αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, γεγονός που τον οδήγησε να απουσιάσει από τις επιδείξεις του ομίλου του στην Εβδομάδα Ανδρικής Μόδας του Μιλάνου τον Ιούνιο. Πρόκειται για την πρώτη φορά στην καριέρα του που έχασε μια από τις πασαρέλες του σύμφωνα με το Reuters.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το Σαββατοκύριακο θα στηθεί λαϊκό προσκύνημα στο Μιλάνο, ενώ η κηδεία του θα τελεστεί σε ιδιωτικό κύκλο σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Τα πρώτα του χρόνια

Ο Αρμάνι γεννήθηκε το 1934 στην Πιατσέντζα της βόρειας Ιταλίας. Σπούδασε αρχικά ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, όμως εγκατέλειψε τις σπουδές του και υπηρέτησε στο στρατό, εργαζόμενος στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Βερόνα.

Η πορεία του στη μόδα ξεκίνησε αργότερα, όταν το ενδιαφέρον του στράφηκε στη φωτογραφία, την αισθητική και την ένδυση. Το 1975 ίδρυσε την εταιρεία «Armani», η οποία εξελίχθηκε σε ένα από τα ισχυρότερα brands στον κόσμο.

Η φήμη του στηρίχθηκε στα ανδρικά κοστούμια με αυστηρή αλλά ανεπιτήδευτη γραμμή, που άλλαξαν την εικόνα της επαγγελματικής ενδυμασίας στη δεκαετία του ’80.

Παράλληλα, η εταιρεία του επεκτάθηκε στην υψηλή ραπτική, στα αξεσουάρ, στην εστίαση και στη διακόσμηση ξενοδοχείων, διαμορφώνοντας έναν ολόκληρο τρόπο ζωής.

Προσωπική ζωή

Στην προσωπική του ζωή, ήταν άνθρωπος χαμηλών τόνων. Είχε μακροχρόνια σχέση με τον στενό του συνεργάτη Σέρτζιο Γκαλέοτι, που έφυγε από τη ζωή από καρδιακή προσβολή το 1985.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Vanity Fair είχε δηλώσει ότι διατηρούσε σχέσεις τόσο με άνδρες όσο και με γυναίκες.

Ο Αρμάνι είχε επίσης συγγενείς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την οικογένειά του, περνούσε μεγάλο μέρος του χρόνου του στο γιοτ του, μήκους άνω των 60 μέτρων, έχοντας ιδιαίτερη αγάπη για την ιστιοπλοΐα.

Με τον θάνατό του κλείνει ένα κεφάλαιο της παγκόσμιας μόδας.

