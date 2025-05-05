Ερντογάν: Ικανοποίηση για την επικοινωνία με Τραμπ

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε τη Δευτέρα ότι η τηλεφωνική επικοινωνία που είχε τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν «πολύ παραγωγική, περιεκτική και ειλικρινής», εκφράζοντας την ικανοποίησή του από όσα συζητήθηκαν με τον Αμερικανό ομόλογό του.

«Σήμερα, η τηλεφωνική μου επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον αγαπητό μου φίλο κ. Ντόναλντ Τραμπ, ήταν πολύ παραγωγική, περιεκτική και ειλικρινής», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν στο ή X μετά την τηλεφωνική επικοινωνία.

«Ελπίζω να συναντήσω τον φίλο μου Τραμπ στο εγγύς μέλλον», δήλωσε ο Ερντογάν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η συνάντησή τους «θα φέρει καλά αποτελέσματα για τις χώρες μας».

Δηλώνοντας ότι η τηλεφωνική επικοινωνία ασχολήθηκε με πολλά περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, κυρίως την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, καθώς και τη Συρία, τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, το παγκόσμιο εμπόριο, τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και άλλα, ο Ερντογάν σημείωσε ότι επιβεβαίωσαν την αμοιβαία βούλησή τους να ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ των δύο εθνών, ιδίως στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας και του εμπορίου.

«Εξέφρασα την εκτίμησή μου για τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ να τερματίσει τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις και τους πολέμους σε όλο τον κόσμο, και τόνισα ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να παράσχει την απαραίτητη υποστήριξη για την εδραίωση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή μας», πρόσθεσε.

«Του μετέφερα ότι θα χαιρόμουν πολύ να φιλοξενήσω τον αγαπητό μου φίλο στην Τουρκία το συντομότερο δυνατό και εκείνος, με τη σειρά του, μας προσκάλεσε στις ΗΠΑ», είπε.

Πηγή: skai.gr

