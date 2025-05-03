Συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας για τη χρήση υδάτων του ποταμού Άρδα

Μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Βουλγαρίας, σε συντονισμό με τα συναρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ολοκληρώθηκε η συμφωνία για τη χρήση των υδάτων του ποταμού Άρδα.

Συγκεκριμένα οι υπουργοί Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και Georg Georgiev υπέγραψαν χθες, Παρασκευή 2 Μαΐου, Κοινή Δήλωση με την οποία σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, «εξασφαλίζεται η παροχή από τη Βουλγαρία ικανής ποσότητας ύδατος για περίοδο 5 ετών, διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή και αδιάλειπτη λειτουργία του αρδευτικού συστήματος και της αγροτικής παραγωγής στην ακριτική περιοχή του Έβρου, μετά τη λήξη της σχετικής εξηκονταετούς διακρατικής Συμφωνίας Ελλάδος-Βουλγαρίας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

