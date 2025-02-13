Πένκοβα: Η Βουλγαρία είναι στρατηγικά σημαντική για το διασυνδεδεμένο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Βουλγάρα ευρωβουλευτής Τσβετελίνα Πένκοβα (Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) / Βουλγαρικό Σοσιαλιστικό Κόμμα) δήλωσε ότι η ενεργειακή συνδεσιμότητα είναι ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική βιομηχανική και οικονομική σταθερότητα της ΕΕ. «Αυτή ήταν μια προτεραιότητα που θέσαμε κατά την προηγούμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Η Πένκοβα υπογράμμισε τη στρατηγική γεωγραφική θέση της Βουλγαρίας. «Αν μιλάμε για ενεργειακή ένωση και συνδεσιμότητα, πρέπει να αναπτύξουμε ένα διασυνδεδεμένο δίκτυο μετάδοσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκτείνεται κατά μήκος των αξόνων Βορρά-Νότου και Ανατολής-Δύσης. Η Βουλγαρία είναι πάντα το σημείο εκκίνησης. Έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε το σημείο εκκίνησης του δικτύου αυτούς για πολλούς λόγους, ο σημαντικότερος είναι ότι η Βουλγαρία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ενέργειας στην περιοχή της», δήλωσε.

Σύμφωνα με την Πένκοβα, η Βουλγαρία παίζει βασικό ρόλο ως παραγωγός ενέργειας στην περιοχή και έχει ένα καλά ισορροπημένο ενεργειακό μίγμα, συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής ενέργειας, του άνθρακα και των ανανεώσιμων πηγών. «Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να παράγουμε ενέργεια όχι μόνο για να καλύψουμε τις ανάγκες της χώρας μας και της περιοχής, αλλά και για να εξάγουμε επίσης», εξήγησε.

Άλλη σημαντική πτυχή είναι η ανάπτυξη δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου με τη χρήση των υπαρχουσών υποδομών, δήλωσε η Πένκοβα. «Η Βουλγαρία έχει μια καλά ανεπτυγμένη υποδομή η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εναλλακτικές προμήθειες φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο θα παραμείνει ένα σημαντικό μέρος του ενεργειακού μίγματος για τουλάχιστον 20 χρόνια επιπλέον, κάτι που δικαιολογεί σημαντικές επενδύσεις στον τομέα αυτό», πρόσθεσε.

Όπως δήλωσε η Πένκοβα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει τις εσωτερικές της διαφορές ώστε να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο. Ξεχώρισε ως κύρια θέματα της συνεδρίασης της 10ης - 13ης Φεβρουαρίου τους ενδεχόμενους αμερικανικούς δασμούς στα αγαθά της ΕΕ και το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2025.

«Δεν μπορούμε να επιδιώξουμε την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα, εάν οι χώρες της ΕΕ συνεχίζουν να βλέπουν τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας να αλλάζουν τόσο δραματικά. Σε ορισμένες χώρες της βόρειας Ευρώπης, οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος είναι τώρα δέκα φορές χαμηλότερες από ό,τι στη Βουλγαρία. Η ενέργεια είναι ένας θεμελιώδης πόρος και το θεμέλιο πάνω στο οποίο πρέπει να οικοδομηθεί μια οικονομία που λειτουργεί. Χωρίς ενέργεια, δεν έχουμε αποτελεσματικές βιομηχανίες, δεν έχουμε καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

