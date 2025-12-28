Βουλγαρία στο ευρώ: Ρωσική παραπληροφόρηση και φόβοι για «κρίση τύπου Ελλάδας»

Η Βουλγαρία ετοιμάζεται να υιοθετήσει το ευρώ τον Ιανουάριο, εν μέσω εσωτερικών πολιτικών αναταραχών και φόβων ότι η ρωσική παραπληροφόρηση εντείνει την δυσπιστία απέναντι στο νέο νόμισμα, όπως σημειώνει ο Guardian.

Η χώρα των 6,5 εκατ. κατοίκων θα γίνει η 21η χώρα που θα ενταχθεί στην ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου, καθώς οι αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες και τη Σόφια ελπίζουν ότι αυτό θα τονώσει την οικονομία της φτωχότερης χώρας της ΕΕ και θα εδραιώσει την φιλοδυτική της πορεία.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Κομισιόν, δήλωσε ότι «χάρη στο ευρώ», η Βουλγαρία θα έχει περισσότερες εμπορικές συναλλαγές, περισσότερες επενδύσεις και περισσότερες «ποιοτικές θέσεις εργασίας και πραγματικά εισοδήματα».

Σε πρόσφατη επίσκεψή του στη Σόφια, ο επίτροπος Οικονομικών, Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε ότι η κίνηση αυτή είναι καθοριστική σε μια περίοδο που η Ρωσία βρίσκεται σε πόλεμο με την Ουκρανία, οι γεωπολιτικές εντάσεις εντείνονται και η παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα «αναδεικνύει τη σημασία της ευρωπαϊκής ενότητας». «Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες – συμπεριλαμβανομένης της Βουλγαρίας – είναι πολύ μικρές για να διαμορφώσουν μόνες τους τον σημερινό κόσμο. Μπορούν να αποκτήσουν το απαραίτητο βάρος μόνο μέσω της πλήρους ενσωμάτωσής τους στις ευρύτερες πολιτικές και οικονομικές δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε.

Παρά τα διαφημιζόμενα οφέλη, ωστόσο, οι Βούλγαροι απέχουν πολύ από το να είναι ενωμένοι. Μια πρόσφατη έρευνα του υπουργείου Οικονομικών έδειξε ότι, ενώ το 51% των πολιτών είναι υπέρ της ένταξης στο ενιαίο νόμισμα, το 45% είναι κατά.

Τον Ιούνιο ξέσπασε καβγάς στο κοινοβούλιο όταν η Κομισιόν ενέκρινε την ένταξη στο ευρώ, με βουλευτές του ακροδεξιού, φιλορωσικού κόμματος Αναβίωση να προκαλούν αναστάτωση στη βουλή.

Ο Πέταρ Γκάνεφ, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Οικονομικής Αγοράς, ένα think tank με έδρα τη Σόφια, δήλωσε ότι η διαίρεση γύρω από το ευρώ είναι ενδεικτική της ευρύτερης πολιτικής έντασης. «Δεν αποτελεί έκπληξη όλο αυτό το σκηνικό. Η χώρα είναι διχασμένη σχεδόν σε όλα τα θέματα που μπορείτε να φανταστείτε», δήλωσε ο Γκάνεφ. «Και μετά την πολιτική αστάθεια, καταλήξαμε σε ένα πολύ εχθρικό πολιτικό περιβάλλον».

Μια τετραετής πολιτική κρίση, που χαρακτηρίστηκε από επτά κοινοβουλευτικές εκλογές και εκτεταμένη διαφθορά, έχει υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και έχει συμβάλει στο πολωμένο πολιτικό κλίμα. Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού Ρόζεν Ζελιάζκοφ παραιτήθηκε μετά από λιγότερο από ένα χρόνο στην εξουσία, μετά από εβδομάδες μαζικών διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς σε ολόκληρη τη χώρα.

Αν και η πολιτική αναταραχή δεν φαίνεται να εμποδίζει την υιοθέτηση του ευρώ, πολλοί φοβούνται ότι οι τιμές θα εκτοξευθούν κατά τη διάρκεια της μετάβασης και αυτό δεν είναι κάτι που πολλοί Βούλγαροι θα μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά.

Οι κοινότητες στις αγροτικές περιοχές και οι ηλικιωμένοι είναι οι πιο ευάλωτοι στον πληθωρισμό και είναι οι πιο φοβισμένοι από τη μετάβαση, παρόλο που οι Βρυξέλλες έχουν δηλώσει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν αύξηση του πληθωρισμού.

Περπατώντας κατά μήκος του Δούναβη, ο Νέντσο και η Μάγια Νέσεφ, 67χρονοι συνταξιούχοι από το Βίντιν, μια πόλη στη βορειοδυτική Βουλγαρία, δήλωσαν ότι ανησυχούν για τον ενδεχόμενο πληθωρισμό και τις επιπτώσεις του στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Η 26χρονη Έλενα Βασίλεβα από την Χισάρια, μια μικρή πόλη 70 μίλια ανατολικά της Σόφιας, φοβάται ότι με την κατάργηση του λεβ, που εισήχθη για πρώτη φορά το 1881, η Βουλγαρία θα χάσει μέρος της ταυτότητάς της.

Ο Βίκτορ Παπαζόφ, οικονομολόγος και σύμβουλος του αντιευρωπαϊκού κόμματος Αναβίωση, το οποίο έχει κάνει εκστρατεία κατά της ένταξης στο ευρώ και είναι κοντά στο κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν, ισχυρίστηκε ότι η Βουλγαρία οδεύει προς μια κρίση τύπου Ελλάδας. «Κάθε λογικός άνθρωπος θα αντιτασσόταν στην υιοθέτηση του ευρώ», δήλωσε ο Παπαζόφ σε μια μακροσκελή γραπτή δήλωση και πρόσθεσε: «Η ένταξη τώρα θα επιδεινώσει την κατάσταση και θα επιταχύνει την πορεία προς την καταστροφή. Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει κανένα σοβαρό πλεονέκτημα στην υιοθέτηση του ευρώ».

Ο ηγέτης του κόμματος Αναβίωση, Κόσταντιν Κοσταντίνοφ, δέχτηκε κριτική νωρίτερα φέτος, όταν προέβη στην αβάσιμη δήλωση ότι οι Βούλγαροι θα έχαναν τις αποταμιεύσεις τους μετά την ένταξη στο ευρώ, λόγω της διαφορετικής συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Εν τω μεταξύ, εκθέσεις έχουν αποκαλύψει ότι ένα δίκτυο εκστρατειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με συνδέσμους στη Ρωσία προσπάθησε να υπονομεύσει την υποστήριξη προς το ευρώ διαδίδοντας παραπληροφόρηση.

Ερωτηθείς σχετικά με την υποτιθέμενη ρωσική επιρροή στην κοινή γνώμη για το ευρώ, ο Ντομπρόβσκις είπε ότι «δεν είναι μυστικό» ότι η Ρωσία διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο κατά της Ευρώπης. «Πρόκειται για προκλήσεις, πράξεις σαμποτάζ, παραβίαση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, ανάμειξη στις πολιτικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε άλλες χώρες, και διάδοση παραπληροφόρησης», είπε.

Παρά τις διαμαρτυρίες και τους φόβους για την ένταξη, πολλοί παραμένουν θετικοί. Η 35χρονη Μαρία Βαλεντίνοβα, φαρμακοποιός από τη Σόφια, δήλωσε ότι το ευρώ «θα είναι καλό για την οικονομία της χώρας μακροπρόθεσμα». Είναι χαρούμενη που ο εξάχρονος γιος της θα μεγαλώσει σε μια χώρα που θα ανήκει στην ευρωζώνη.

Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, οι Βούλγαροι θα μπορούν να πληρώνουν σε λεβ και ευρώ, ενώ μετά θα γίνονται δεκτές μόνο πληρωμές σε ευρώ. Η Βαλεντίνοβα δήλωσε ότι έχει ανησυχίες για αυτή τη μεταβατική περίοδο, την οποία χαρακτήρισε «λίγο αγχωτική», αλλά πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι τελικά θα είναι κάτι θετικό».

Ο Γκάνεφ δήλωσε ότι πιστεύει ότι η μετάβαση θα είναι ομαλή και ότι μετά από μερικές εβδομάδες οι Βούλγαροι θα συνηθίσουν το νέο νόμισμα. «Το τι θα συμβεί στη χώρα μας και αν θα αποτελέσουμε καλό ή κακό παράδειγμα για την ευρωζώνη... εξαρτάται εξ ολοκλήρου από εμάς», είπε.

Πηγή: skai.gr

