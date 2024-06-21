Ο πρόεδρος και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων Ρούμεν Ράντεφ θα συμμετάσχει στην επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί από τις 9 έως και τις 11 Ιουλίου στην Ουάσινγκτον, ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργικό συμβούλιο.

Στη συνεδρίαση θα λάβει μέρος και ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών Ντιμίταρ Γκλάβτσεφ, σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης.

Η σύνοδος αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο λήψης αποφάσεων στη Συμμαχία και θα σηματοδοτήσει τη 75η επέτειο της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού, που υπογράφηκε στην Ουάσινγκτον.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη σύνοδο συνεπάγονται την εφαρμογή μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων από τους συμμάχους, με ιδιαίτερη έμφαση στις επενδύσεις στην άμυνα κάθε χώρας μέλους του ΝΑΤΟ και στη μακροπρόθεσμη υποστήριξη προς την Ουκρανία καθώς και στην οικονομική της υποστήριξη, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Την Πέμπτη, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Ντιμίταρ Γκλάβτσεφ έστειλε επιστολή στην πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης Ράγια Ναζαριάν και στις κοινοβουλευτικές ομάδες του 50ού κοινοβουλίου ζητώντας τους να αποφασίσουν ποιος θα εκπροσωπήσει τη Βουλγαρία στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

Το κίνημα για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες (MRF) και η συμμαχία Συνεχίζουμε την Αλλαγή - Δημοκρατική Βουλγαρία (CC-DB), αντιτάχθηκαν στην εκπροσώπηση της χώρας από τον Ράντεφ, ζητώντας από τον πρωθυπουργό να το πράξει, ενώ το Βουλγαρικό Σοσιαλιστικό Κόμμα (BSP) θα ήθελε η χώρα να εκπροσωπηθεί από τον πρόεδρο. Το κόμμα Βελίτσιε δήλωσε ότι η απόφαση πρέπει να ληφθεί από το υπουργικό συμβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

