Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν όπλα στο πανεπιστήμιο της Γάζας, Αλ Ζάχρα, το οποίο χρησιμοποιούσε η Χαμάς ως αρχηγείο της.

Οι IDF ανέφεραν ότι οι ομάδες μάχης ολοκλήρωσαν έναν αριθμό επιχειρήσεων σε όλη τη Λωρίδα για να επεκτείνουν και να αυξήσουν τον επιχειρησιακό έλεγχο των IDF στην περιοχή.

Στη διάρκεια των επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός ότι οι στρατιώτες εξολόθρευσαν δεκάδες μέλη της Χαμάς και ότι εντόπισαν μια εγκατάσταση αποθήκευσης όπλων που περιείχε όλμους και στρατιωτικό εξοπλισμό της οργάνωσης.

Η ομάδα μάχης που επιχείρησε στην περιοχή Αλ-Ομντάν, στα περίχωρα της πόλης της Γάζας, ανακοίνωσε ότι εντόπισε πολλά όπλα και τούνελ.

Σε επιχείρηση στο πανεπιστήμιο της Γάζας που χρησιμοποιείτο ως αρχηγείο της Χαμάς, οι ισραηλινοί στρατιώτες εντόπισαν όπλα και βόμβες σε βαρέλι μέσα στο κτιριακό συγκρότημα.

Πηγή: skai.gr

