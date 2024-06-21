Η Ρωσία θεωρεί ότι είναι επείγουσα η ανάγκη για συνομιλίες σε θέματα ασφαλείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά πρέπει να είναι «συνολικές» και να συμπεριλάβουν το θέμα της Ουκρανίας, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

«Είναι αδύνατον να απορριφθεί οποιοδήποτε τμήμα από το γενικό σύνολο των συσσωρευμένων προβλημάτων, κι εμείς δεν θα το κάνουμε αυτό» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, όταν ρωτήθηκε εάν η Μόσχα είναι έτοιμη να συνομιλήσει με την Ουάσιγκτον για τους πυρηνικούς κινδύνους.

«Είμαστε λοιπόν ανοιχτοί στον διάλογο, αλλά σε έναν διευρυμένο συνολικό διάλογο που καλύπτει όλες τις διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένης και της τρέχουσας διάστασης που σχετίζεται με την σύγκρουση γύρω από την Ουκρανία και την άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ σ’ αυτή την σύγκρουση» δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, απορρίπτουν τον ισχυρισμό της Ρωσίας, ότι με το να εξοπλίζουν την Ουκρανία έγιναν απευθείας πρωταγωνιστής σε έναν πόλεμο που έχει στόχο να καταφέρει μια «στρατηγική ήττα» στην Μόσχα. Οι ΗΠΑ λένε ότι οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο είναι θέμα της Ουκρανίας.

Η στάση της Ρωσίας , όπως την συνόψισε ο Πεσκόφ, δεν είναι νέα. Αλλά είπε στους δημοσιογράφους ότι ο κατάλογος των θεμάτων που η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συζητήσουν μεγαλώνει.

«Σε γενικές γραμμές αυτός ο διάλογος είναι πολύ απαραίτητος» είπε ο Πεσκόφ. «Χρειάζεται επειδή τα προβλήματα συσσωρεύονται και υπάρχουν πολλά προβλήματα που σχετίζονται με την παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφάλειας».

Κατά την άποψη της Ουάσιγκτον, είναι ο Πούτιν ο οποίος, στον τρίτο χρόνο του πολέμου στην Ουκρανία, προσθέτει ζητήματα στον κατάλογο των ανησυχιών για την ασφάλεια.

Αυτή την εβδομάδα επισκέφθηκε την εξοπλισμένη με πυρηνικά Βόρεια Κορέα, όπου υπέγραψε συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας με τον ηγέτη της Κιμ Γιονγκ Ουν και είπε ότι μπορεί να προμηθεύσει με ρωσικά όπλα τη Βόρεια Κορέα ως απάντηση στο εξοπλισμό που παρέχει η Δύση στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν επανέλαβε χθες ότι σκέφτεται να αναθεωρήσει το δόγμα της Ρωσίας ως προς την χρήση των πυρηνικών όπλων. Η ισχύς της τελευταίας συμφωνίας για των έλεγχο των εξοπλισμών που περιορίζει τον αριθμό των στρατηγικών πυρηνικών κεφαλών που η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αναπτύξουν, εκπνέει το 2026.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.