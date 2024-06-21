Στη Δύση επέρριψε την ευθύνη για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Νάιτζελ Φάρατζ, υποστηρίζοντας ότι ο Πούτιν «προκλήθηκε» λόγω της επέκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά.

Ο ηγέτης του Reform UK είπε στο BBC ότι «φυσικά» για τον πόλεμο «φταίει» ο Βλαντιμίρ Πούτιν, προσθέτοντας ωστόσο ότι η διεύρυνση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ του έδωσε μία «αφορμή» να πει στον ρωσικό λαό «έρχονται πάλι για εμάς».

Σε συνέντευξη στο BBC, ο Φάρατζ κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για προηγούμενες δηλώσεις του το 2014, κατά τις οποίες ανέφερε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ο παγκόσμιος ηγέτης που θαυμάζει περισσότερο.

«Είπα ότι τον αντιπαθώ ως άτομο, αλλά τον θαύμαζα ως πολιτικό επειδή κατάφερε να πάρει τον έλεγχο της διοίκησης της Ρωσίας», δικαιολόγησε την άποψή του ο Φάρατζ.

Στη συνέχεια ερωτηθείς για μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Φεβρουάριο του 2022, που ισχυριζόταν ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ήταν «συνέπεια της επέκτασης της ΕΕ και του ΝΑΤΟ», ο Φάρατζ είπε ότι υποστήριζε από τη δεκαετία του 1990 ότι «η συνεχής επέκταση προς τα ανατολικά» του ΝΑΤΟ και της ΕΕ θα έδινε στον Πρόεδρο Πούτιν «ένα λόγο για να πει στον ρωσικό λαό ότι έρχονται ξανά για εμάς και να πάει στον πόλεμο».

Εμμένοντας στις απόψεις του, ο ίδιος πρόσθεσε ότι «προκαλέσαμε αυτόν τον πόλεμο. Φυσικά, φταίει ο Πρόεδρος Πούτιν».

Στη συνέντευξη, ο Φάρατζ κατηγόρησε επίσης τους Συντηρητικούς ότι απέτυχαν στην εφαρμογή του Brexit.

Ως ηγέτης του UKIP, ήταν βασικό πρόσωπο στην εκστρατεία αποχώρησης από την ΕΕ. Ερωτηθείς εάν εμμένει στον προηγούμενο ισχυρισμό του ο Φάρατζ είπε: «Όχι, δεν αποτύχαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. «Δεν μπορεί να είναι αποτυχία. Φύγαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα έχουμε κυβερνητική αυτονομία, τόνισε.



Πηγή: skai.gr

