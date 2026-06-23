Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα - Έως τους 35 βαθμούς η θερμοκρασία

Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα, Τρίτη ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 στα ανατολικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα οπότε κυρίως στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τις πρωινές ώρες ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι -απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 στα ηπειρωτικά τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Στη Θεσσαλία από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4, στα υπόλοιπα από βόρειες 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 28, στη νότια Κρήτη τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31, στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 33 βαθμούς Κελσίου.



Πηγή: skai.gr

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