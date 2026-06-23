Η αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο την 3η Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια αιματηρής αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στο Καράκας, σήμανε «σημείο καμπής» στη σχέση ανάμεσα στη Βενεζουέλα και τις ΗΠΑ, που προχωρούν στον «σωστό δρόμο», έκρινε χθες Δευτέρα η υπηρεσιακή πρόεδρος.

Υπό την Ντέλσι Ροντρίγκεζ, το Καράκας και η Ουάσιγκτον αποκατέστησαν τις διπλωματικές σχέσεις τους, που είχαν διακοπεί με απόφαση του κ. Μαδούρο το 2019.

«Η 3η Ιανουαρίου 2026 σήμανε σημείο καμπής για την εθνική πολιτική και το όραμά μας για τις διεθνείς σχέσεις» καθώς οδήγησε στην «επιστροφή στη διπλωματική οδό με την κυβέρνηση των ΗΠΑ», είπε η Ντέλσι Ροντρίγκεζ κατά τη διάρκεια επίσημης εκδήλωσης στο Καράκας.

Κατ’ αυτήν, η Βενεζουέλα βρίσκεται σε φάση που «δεν θα φανταζόμασταν το 2025».

«Πάνε σχεδόν έξι μήνες και έχω την αίσθηση ότι αυτός ήταν ο σωστός δρόμος που έπρεπε να ακολουθήσουμε: να διευθετήσουμε τις διαφορές, να εξομαλύνουμε τις διαφωνίες» μέσω της διπλωματίας, πρόσθεσε η αρχηγός του κράτους, που κυβερνά υπό πίεση των ΗΠΑ.

Ο Νικολάς Μαδούρο Γκέρα, γιος του πρώην αρχηγού του κράτους της Βενεζουέλας, ο οποίος αντιμετωπίζει δίωξη για «διακίνηση ναρκωτικών» στις ΗΠΑ όπου παραμένει φυλακισμένος, άκουσε την ομιλία της Ροντρίγκεζ ανάμεσα στο υπόλοιπο κοινό, μακριά από τον χώρο όπου βρίσκονταν οι επίσημοι.

Πηγή: skai.gr

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