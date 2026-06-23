Ποιοι 18αρηδες είναι υποχρεωμένοι να κάνουν φορολογική δήλωση φέτος 

Του Βαγγέλη Δουράκη

H διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων «τρέχει με τα χίλια» με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για τη λήξη της σχετικής προθεσμίας στις 15 Ιουλίου: Μέχρι τότε και οι νέοι που συμπλήρωσαν τα 18 τους χρόνια εντός του 2025 πρέπει να κάνουν την πρώτη τους δήλωση. Επιβάλλεται να το πράξουν μάλιστα ακόμη και εάν έχουν μόλις ένα ευρώ πραγματικού ή τεκμαρτού εισοδήματος. Και βέβαια το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουν είναι να εκδώσουν ΑΦΜ και κωδικούς Taxisnet.

Πάντως, η ΑΑΔΕ πλέον εκδίδει αυτόματα ΑΦΜ σε νέους 12 έως 18 ετών, ωστόσο όσοι δεν έχουν ακόμα κλειδάριθμο θα πρέπει να ακολουθήσουν τη σχετική ψηφιακή διαδικασία για να αποκτήσουν πρόσβαση.

Η διαδικασία για την έκδοση ΑΦΜ

Για να εκδώσουν ΑΦΜ ψηφιακά μέσω τηλεδιάσκεψης, πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία που περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

Είσοδος στην υπηρεσία μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (myaadelive.gov.gr)

Συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων στην ψηφιακή αίτηση Απόκτησης ΑΦΜ και λήψη αριθμού καταχώρησης

Επιλογή της ημέρας και ώρας για ραντεβού με εκπρόσωπο της ΑΑΔΕ

Σύνδεση μέσω βιντεοκλήσης, όπου -μετά τη διαδικασία ταυτοποίησης- λαμβάνεται ο ΑΦΜ, ενώ η σχετική βεβαίωση αποστέλλεται ως ηλεκτρονικό έγγραφο

Με την εισαγωγή της απόκτησης ΑΦΜ στην υπηρεσία myAADElive, ολοκληρώνεται η πρώτη διαδικασία του ελληνικού Δημοσίου για εξ αποστάσεως ταυτοποίηση πολιτών (digital onboarding). Στην ίδια βιντεοκλήση, ο πολίτης μπορεί να πάρει και κλειδάριθμο.

Ποιοι 18άρηδες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν δήλωση

Δήλωση φόρου εισοδήματος θα υποβάλουν λοιπόν φέτος και οι νέοι που έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη και ασχέτως αν είναι εξαρτώμενα μέλη (φοιτητές, μαθητές κ.λπ.) εφόσον το προηγούμενο έτος (2025) απέκτησαν έστω και 0,01 ευρώ εισόδημα (π.χ. από τόκους καταθέσεων).

Επίσης, υποχρεούνται φέτος να υποβάλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση, εφόσον:

Δεν συγκατοικούν στο ίδιο σπίτι με τους γονείς τους αλλά διαμένουν σε κατοικία στην οποία κατέχουν έστω ένα μικρό ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή σε κτίσμα το οποίο του παραχωρήθηκε δωρεάν από τους γονείς τους ή από κάποιον φίλο τους.

Κατέχουν οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη ως τεκμήριο διαβίωσης, όπως αυτοκίνητο, μοτοσικλέτα, σκάφος κ.λπ.

Απέκτησαν εντός του 2025 οποιασδήποτε μορφής εισόδημα, όπως από μισθούς, επιδόματα, ενοίκια, αγροτικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες, υπεραξίες από μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.

Ίδρυσαν εντός της περασμένης χρονιάς επιχείρηση στο όνομά τους

Έκαναν εντός του 2025 έναρξη ελευθέριου επαγγέλματος.

Είναι έγγαμοι την στιγμή της υποβολής της φορολογικής δήλωσης.

Ποιοι 18αρηδες εξαιρούνται

Αντίθετα, δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση φέτος οι νέοι οι οποίοι συμπλήρωσαν τα 18 έτη ηλικίας εντός του 2025 και κατά το προηγούμενο έτος δεν είχαν καθόλου εισοδήματα ούτε από τόκους, ούτε κατείχαν περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια (κατοικία, αυτοκίνητο κλπ) ή είναι φοιτητές και λόγω σπουδών διαμένουν με ενοίκιο σε άλλη πόλη από αυτήν στην οποία ζουν οι γονείς τους.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως αν ο φοιτητής δεν έχει κανένα πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, δεν υποχρεούται σε δήλωση.

Το σπίτι που νοικιάζει δηλώνεται ως δευτερεύουσα κατοικία από τον γονέα στη δική του δήλωση, ακόμη κι αν το μισθωτήριο έχει υπογραφεί στο όνομα του παιδιού. Μάλιστα, αν το παιδί επιλέξει εθελοντικά να κάνει μηδενική δήλωση, δεν του καταλογίζεται η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη.

ΠΡΟΣΟΨΗ, όμως: Αν ο νέος υποβάλει δήλωση και προκύψει τεκμαρτό εισόδημα (π.χ. επειδή έχει ένα αυτοκίνητο στο όνομά του), το τεκμήριο αυτό μπορεί να αμφισβητηθεί (μαχητό τεκμήριο).

Αυτό συμβαίνει εφόσον αποδεικνύεται ότι το παιδί συγκατοικεί με συγγενείς πρώτου βαθμού που καλύπτουν τις δαπάνες του, ή αν υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, ή αν είναι εγγεγραμμένος άνεργος που δικαιούται βοήθημα ανεργίας.



Πηγή: skai.gr

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