Τα αίτια της συντριβής της πτήσης J2-8243 της Αεροπορίας της Αζερμπαϊτζάν την ημέρα των Χριστουγέννων κοντά στην πόλη Ακτάου, στο Καζακστάν, παραμένουν ακόμη άγνωστα. Από την Παρασκευή, καταγραφείς πτήσης έχουν ανασυρθεί από το σημείο και η έρευνα συνεχίζεται.

Ωστόσο, οι πρώτες ενδείξεις μπορεί να υποδεικνύουν μια πιθανή αιτία: Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο CNN ότι ένα ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα μπορεί να κατέρριψε το επιβατικό τζετ. Και αυτή η εκδοχή των γεγονότων – που αρχικά κυκλοφόρησε από ανώνυμες πηγές στο Αζερμπαϊτζάν και στη συνέχεια ανοιχτά από έναν βουλευτή του Αζερμπαϊτζάν, τον Ρασίμ Μουσαμπέγιοφ – φαίνεται να κερδίζει έδαφος, τουλάχιστον στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η επίσημη εικόνα στη Ρωσία είναι κάπως διαφορετική. Το μεσημέρι της Παρασκευής, η κύρια είδηση ​​για την τραγωδία στο ρωσικό κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Rossiya-24 σημείωσε ότι εκπρόσωποι της εταιρείας κατασκευής αεροσκαφών Embraer αναμένονταν να φτάσουν στο Καζακστάν, αλλά δεν έκανε καμία αναφορά στην πιθανότητα να καταρρίφθηκε το αεροσκάφος. Και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, μίλησε για την καταστροφή, στην οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 38 άνθρωποι.

Ερωτηθείς σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους την Παρασκευή, ο Peskov σχολίασε τις εκκλήσεις του Musabeyov για ρωσική συγγνώμη: «Αυτό το αεροπορικό περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση και μέχρι να βγουν τα συμπεράσματα ως αποτέλεσμα της έρευνας, δεν θεωρώ ότι πρέπει να κάνω μία αξιολόγηση και δεν θα το κάνω».

Η Αεροπορία του Αζερμπαϊτζάν αναφέρει ότι το αεροσκάφος συνετρίβη μετά από «εξωτερική παρέμβαση», καθώς αυξάνονται τα ερωτήματα για πιθανή ρωσική εμπλοκή. «Ταυτόχρονα, οι αεροπορικές μας αρχές ερευνούν και πληροφορίες μπορούν να προέρχονται μόνο από αυτές. Δεν θεωρούμε ότι δικαιούμαστε να το σχολιάσουμε αυτό».

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, στο αεροπλάνο επέβαιναν πολίτες της Ρωσίας, του Αζερμπαϊτζάν, του Καζακστάν και της Κιργιζίας. Αρκετοί διεθνείς αερομεταφορείς έχουν πλέον αναστείλει τις πτήσεις προς τις ρωσικές πόλεις. Ο αρχικός προορισμός του αεροσκάφους – η ρωσική δημοκρατία της Τσετσενίας, που διευθύνεται από τον πιστό, φιλο-Κρεμλίνο πολέμαρχο Ραμζάν Καντίροφ – κάνει την κατάσταση ακόμη πιο λεπτή για τη ρωσική κυβέρνηση.

Σε ένα νήμα στο X , ο Ρώσος πολιτικός παρατηρητής Alexander Baunov σημείωσε την αόριστη αρχική ρωσική θέση της συντριβής και αναρωτήθηκε εάν το Κρεμλίνο θα αναλάβει τελικά την ευθύνη ή όχι.

«Η Μόσχα θα δώσει αντικρουόμενες αφηγήσεις και θα εξαναγκάσει το Αζερμπαϊτζάν και το Καζακστάν σε ένα κοινό ψέμα, αξιοποιώντας τη στρατιωτική, οικονομική και διπλωματική ισχύ της;» ρώτησε, υπονοώντας ότι το περιστατικό έδειξε «αποχρώσεις του τρόπου χειρισμού της πτήσης MH17 της Malaysia Airlines».

Για όσους ίσως δεν θυμούνται, η κατάρριψη του MH17 το 2014 πάνω από την Ουκρανία από έναν ρωσικό πύραυλο εδάφους-αέρος έγινε master class στη ρωσική περιστροφή και παραπληροφόρηση.

Μετά τη συντριβή, που στοίχισε τη ζωή σε 298 ανθρώπους, ακολούθησε μια χιονοθύελλα από ψευδείς και παραπλανητικές πληροφορίες από τη Ρωσία. Οι λογαριασμοί που κυκλοφόρησαν στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ήταν συγκεχυμένοι, αντιφατικοί και μερικές φορές εντελώς παράξενοι: Οι Ουκρανοί κατέρριψαν το αεροπλάνο. Το αεροπλάνο του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν ο πραγματικός στόχος. ή ακόμα και ότι το αεροπλάνο ήταν γεμάτο πτώματα.

Αλλά το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο, ανεξάρτητα από την ιστορία. Η παραπληροφόρηση γύρω από το MH17 δημιούργησε σύγχυση, απόσπαση της προσοχής και θόρυβο που απομάκρυνε κάποια προσοχή από την πραγματική αιτία.

Ένα ολλανδικό δικαστήριο κατέληξε τελικά στο συμπέρασμα ότι το MH17 καταρρίφθηκε από έναν ρωσικό πύραυλο εδάφους-αέρος Buk που εκτοξεύτηκε από έδαφος που κατείχαν φιλορώσοι αυτονομιστές υπό τον έλεγχο της Μόσχας και δύο Ρώσοι και ένας Ουκρανός αυτονομιστής κρίθηκαν ένοχοι ερήμην για μαζική δολοφονία για τη συμμετοχή τους.

Αυτή η ετυμηγορία χρειάστηκε χρόνια για να εκδοθεί και η έρευνα για τη συντριβή της πτήσης της Αζερμπαϊτζάν Airlines μόλις ξεκίνησε. Μένει να δούμε αν και αυτή η έρευνα θα καλυφθεί από την ομίχλη της παραπληροφόρησης.

Πηγή: cnn.com

