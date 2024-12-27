Πάνω από 30.000 Σύροι επαναπατρίστηκαν από Τουρκία τις τελευταίες 17 ημέρες

Πάνω από 30.000 Σύροι πρόσφυγες πέρασαν τα τουρκικά σύνορα για να επιστρέψουν στη χώρα τους τις τελευταίες 17 ημέρες, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια.

«Ο αριθμός των ανθρώπων που έφυγαν για (τη Συρία) σε 17 ημέρες είναι 30.663. Αυτή η ροή δεν θα σταματήσει», δήλωσε ο υπουργός στο ιδιωτικό τουρκικό κανάλι TGRT.

Ένας προηγούμενος αριθμός που ανακοινώθηκε από τις τουρκικές αρχές έκανε λόγο για «περισσότερους από 25.000» επαναπατρισμούς Σύρων από την Τουρκία τις δύο εβδομάδες από την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Το γενικό μας προξενείο θα ανοίξει στο Χαλέπι σε λίγες μέρες. (...) Ανοίγουμε ένα γραφείο διαχείρισης μετανάστευσης. Εδώ έχουν γεννηθεί παιδιά, έχουν γίνει γάμοι, διαζύγια, θάνατοι. Λαμβάνουμε μέτρα για να καλύψουμε τις ανάγκες τους», είπε ο υπουργός.

Η Τουρκία, η οποία μοιράζεται σύνορα άνω των 900 χιλιομέτρων με τη Συρία, εξακολουθεί να υποδέχεται στο έδαφός της περίπου 2,92 εκατομμύρια Σύρους που εγκατέλειψαν τον πόλεμο που κατέστρεψε τη χώρα τους από το 2011.

Οι τουρκικές αρχές, που ελπίζουν στην επιστροφή μεγάλων ομάδων προσφύγων στη Συρία προκειμένου να μετριάσουν τα έντονα αντισυριακά αισθήματα στον πληθυσμό, θα επιτρέψουν επίσης σε ένα μέλος από κάθε οικογένεια προσφύγων να ταξιδέψει στη Συρία και να επιστρέψει τρεις φορές μέχρι την 1η Ιουλίου 2025 προκειμένου να προετοιμαστούν για την επανεγκατάστασή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

