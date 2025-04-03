Η Ουκρανία έχει επιλύσει κάποιες ελλείψεις σε στρατιώτες, λέει Αμερικανός στρατηγός

Η Ουκρανία φαίνεται να έχει επιλύσει ορισμένες από τις ελλείψεις σε στρατιώτες που πολεμούν κατά της Ρωσίας, μεταξύ άλλων διευρύνοντας τη δεξαμενή των επιλέξιμων νεοσύλλεκτων, δήλωσε σήμερα ο κορυφαίος στρατηγός των ΗΠΑ στην Ευρώπη.

Ο Αμερικανός στρατηγός Κρίστοφερ Καβόλι υπογράμμισε επίσης ότι οποιαδήποτε διακοπή από τις ΗΠΑ στην παροχή αμερικανικών όπλων και πληροφοριών προς την Ουκρανία θα είναι εξαιρετικά επιζήμια στην πολεμική της προσπάθεια, παρά τις προσπάθειες του Κιέβου να διαφοροποιήσει τον εφοδιασμό του από τους προμηθευτές όπλων.

Τα σχόλια ήρθαν μετά την προσωρινή διακοπή της βοήθειας προς την Ουκρανία από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μετά από ένα επεισόδιο στο Οβάλ Γραφείο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά το οποίο ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς παραπονέθηκε για τις ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού του Κιέβου και ο Τραμπ είπε ότι ο Ζελένσκι δεν έχει «τα χαρτιά» για να τερματίσει τον πόλεμο χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

