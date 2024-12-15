Βόρεια Μακεδονία: Ο Μίτσκοσκι ζητά από την ΕΕ να βρει μια «εποικοδομητική λύση» για την απεμπλοκή της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας του

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι ζήτησε από την ΕΕ να βρει μία «εποικοδομητική λύση» για την απεμπλοκή της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας του, η οποία παραμένει καθηλωμένη λόγω των διαφορών της με τη γειτονική Βουλγαρία.

«Ως χώρα, θα συνεχίσουμε να προάγουμε τις ευρωπαϊκές αξίες. Εάν οι Βρυξέλλες είναι έτοιμες να βρούμε μία εποικοδομητική λύση και να προωθήσουμε την (ευρωπαϊκή) πορεία μας , είμαστε πάντα εδώ για να ανταποκριθούμε θετικά. Διαφορετικά, μπορώ να συμπεράνω ότι εμείς ως χώρα, όπως και τα Βαλκάνια, δυστυχώς δεν είμαστε στο επίκεντρο αυτής της ηγεσίας των Βρυξελλών» δήλωσε χθες Σάββατο (14/12) ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ενώπιον και της επίσκεψής του, την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου, στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων.

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι κατηγορεί τακτικά τη Βουλγαρία ότι «εκβιάζει» τη χώρα του και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί τους «επιτακτικούς» όρους που θέτει η Σόφια. Από την μεριά της, η ηγεσία της Βουλγαρίας σημειώνει πως οι όροι δεν είναι μόνον της Σόφιας αλλά και της ΕΕ και τονίζει πως η Βόρεια Μακεδονία πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει αν θέλει να προχωρήσει η ευρωπαϊκή της πορεία.

Ο βασικός όρος που έχουν θέσει στη Βόρεια Μακεδονία η Βουλγαρία και η ΕΕ είναι πως η χώρα πρέπει να τροποποιήσει το Σύνταγμά της, προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτό και η βουλγαρική μειονότητα που ζει σε αυτήν. Η κυβέρνηση του Χρίστιαν Μίτσκοσκι αρνείται να προβεί σε μία τέτοια τροποποίηση του Συντάγματος της χώρας.

Στο μεταξύ, η υπουργός Εξωτερικών της Σλοβενίας, Τάνια Φάγιον δήλωσε ότι η Γερμανία και η Σλοβενία έχουν ετοιμάσει ένα non-paper το οποίο προβλέπει πως κάποιο κράτος- μέλος της ΕΕ δεν θα έχει δικαίωμα να θέτει "βέτο" στην ενταξιακή πορεία μιας γετονικής του υποψήφιας χώρας, λόγω διμερών διαφορών τους.

«Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας διεύρυνσης. Προτείνουμε να ελαχιστοποιηθούν τα βέτο και τα μπλοκαρίσματα λόγω διμερών ζητημάτων και να χρησιμοποιηθεί ειδική πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά τη διαδικασία διεύρυνσης» ανέφερε η Τάνια Φάγιον σε συνέντευξή στο πρακτορείο ειδήσεων του Μαυροβουνίου, "MINA".

Η υπουργός Εξωτερικών της Σλοβενίας γνωστοποίησε αυτή την πρωτοβουλία, αφότου η Κροατία εμπόδισε το κλείσιμο του κεφαλαίου της εξωτερικής πολιτικής, της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας για το Μαυροβούνιο. Η ίδια κάλεσε τις δύο χώρες να επιλύσουν τα διμερή ζητήματα τους με πνεύμα καλής γειτονίας, πριν την ένταξη του Μαυροβουνίου στην ΕΕ, η οποία, όπως εκτίμησε η Τάνια Φάγιον θα μπορούσε να γίνει στη διάρκεια της θητείας (2024-2029), της παρούσας Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Μαυροβούνιο ξεκίνησε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ το 2012.

Η Σλοβένα υπουργός Εξωτερικών είπε επίσης ότι παραμένει αισιόδοξη πως τα Δυτικά Βαλκάνια, με την υποστήριξη της ΕΕ, θα γίνουν αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας μέχρι τα τέλη της δεκαετίας.

