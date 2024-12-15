Ο Τραμπ ονόμασε τον πρώην πρεσβευτή στη Γερμανία Γκρενέλ απεσταλμένο του Λευκού Οίκου για «ειδικές αποστολές»

Ο αμερικανός εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Σάββατο την πρόθεσή του να αναθέσει σε ακόμη έναν από τους πιστούς του, τον Ρίτσαρντ Γκρενέλ, το υπό ίδρυση αξίωμα του προεδρικού απεσταλμένου για «ειδικές αποστολές».

«Ο Ρικ θα δουλέψει σε κάποια από τα πιο καυτά σημεία του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων της Βενεζουέλας και της Βόρειας Κορέας», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social.

Ο κ. Γκρενέλ, 58 ετών, υπήρξε κατά την πρώτη θητεία του Ρεπουμπλικάνου στην προεδρία πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Γερμανία, ειδικός απεσταλμένος του προέδρου στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Σερβίας-Κοσόβου (2019-2020) και μεταβατικός επικεφαλής του συντονιστικού οργάνου των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών από τον Φεβρουάριο ως τον Μάιο του 2020.

Ο κ. Τραμπ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα καθήκοντα που εννοεί να αναθέσει στον κ. Γκρενέλ. Ο πρώην διπλωμάτης θεωρείτο πως συγκαταλεγόταν στους υποψήφιους για το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που ανατέθηκε στον Μάρκο Ρούμπιο, και σε αυτό του ειδικού απεσταλμένου για τον πόλεμο στην Ουκρανία, που ανατέθηκε στον στρατηγό ε.α. Κιθ Κέλογκ.

Οι αμερικανοί πρόεδροι γενικά ονομάζουν ειδικούς απεσταλμένους για ζητήματα στα οποία δίνουν έμφαση, ή κρίσεις που δεν θεωρούν πως μπορούν να αφεθούν στα χέρια πρεσβευτών.

Ο κ. Τραμπ, που θα ορκιστεί και θα αναλάβει την εξουσία την 20ή Ιανουαρίου 2025, έχει διαβεβαιώσει πως θα εξέταζε το ενδεχόμενο άμεσων διαπραγματεύσεων με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, για να μειωθεί ο κίνδυνος σύρραξης. Αλλά δεν είναι σαφές αν η Πιονγκγιάνγκ, που αγνόησε εντελώς τις προσκλήσεις σε διαπραγματεύσεις χωρίς προϋποθέσεις από πλευράς της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αποδυόμενη στην ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της και σύσφιξη των σχέσεων με τη Ρωσία, θα ανταποκρινόταν.

Ο ρεπουμπλικάνος αποκάλεσε επανειλημμένα προεκλογικά «δικτάτορα» τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο. Ο κ. Μαδούρο από την άλλη έκρινε πως η αλλαγή ηγεσίας στις ΗΠΑ θα μπορούσε να αποτελέσει «νέα αρχή» στις διμερείς σχέσεις.

Στην πρώτη του θητεία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προχωρήσει στην επιβολή πολύ πιο σκληρών κυρώσεων στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, ιδίως στον τομέα-κλειδί του πετρελαίου. Ο κ. Μαδούρο διέκοψε τις διμερείς σχέσεις το 2019.

