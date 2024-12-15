Ο Τραμπ ονόμασε τον διευθύνοντα σύμβουλο του Truth Social σύμβουλο του Λευκού Οίκου για τις υπηρεσίες πληροφοριών

Ο αμερικανός εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ονόμασε χθες Σάββατο τον Ντέβιν Νιούνες -το τρέχον διάστημα διευθύνοντα σύμβουλο του Truth Social, ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης ιδιοκτησίας του μεγιστάνα- επόμενο επικεφαλής συμβουλευτικού οργάνου της προεδρίας για ζητήματα κατασκοπείας.

«Ο Ντέβιν θα βασιστεί στην εμπειρία του», καθώς διετέλεσε «πρόεδρος της επιτροπής πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων» και είχε διαδραματίσει «ρόλο κλειδί στην αποκάλυψη της απάτης για τη Ρωσία», προκειμένου να «μου παρέχει ανεξάρτητες αποτιμήσεις για την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των δραστηριοτήτων των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social.

Ο Ντέβιν Νιούνες υπήρξε για σειρά ετών μέλος του αμερικανικού Κογκρέσου (2003-2022) και ήταν ο πρόεδρος της επιτροπής πληροφοριών της κάτω Βουλής κατά την πρώτη θητεία του κ. Τραμπ στην προεδρία (2017-2021).

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην κοινοβουλευτικός είχε κατηγορήσει το FBI πως καταχράστηκε την εξουσία του για να κατασκοπεύει μέλος της ομάδας που διεξήγαγε την προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ κι είχε επαφές με τη Ρωσία, στο πλαίσιο της έρευνας για τη ρωσική ανάμιξη στις προεδρικές εκλογές του 2016 στις ΗΠΑ.

Ο κ. Τραμπ διευκρίνισε πως ο κ. Νιούνες θα παραμείνει διευθύνων σύμβουλος του Truth Social ενόσω θα ηγείται του συμβουλευτικού οργάνου του Λευκού Οίκου.

Το προεδρικό συμβουλευτικό όργανο για τις υπηρεσίες πληροφοριών (President’s Intelligence Advisory Board, PIAB) έχει αρμοδιότητα να παρέχει ανεξάρτητες εκτιμήσεις για τη δουλειά των υπηρεσιών πληροφοριών στον αρχηγό του αμερικανικού κράτους.

Ο διορισμός ανακοινώθηκε δύο εβδομάδες αφού ο κ. Τραμπ, ο οποίος θα ορκιστεί και θα αναλάβει την εξουσία την 20ή Ιανουαρίου 2025, ονόμασε άλλον πιστό του, τον Κας Πατέλ, επόμενο διευθυντή του FBI. Θα αντικαταστήσει τον σημερινό διευθυντή της ομοσπονδιακής αστυνομίας, τον Κρίστοφερ Ρέι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

