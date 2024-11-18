Την αποστολή Δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία ζητά βουλευτής από την Οδησσό μετά την απόφαση Μπάιντεν να άρει τους περιορισμούς για πλήγματα εντός της ρωσικής επικράτειας και ενώ Γαλλία και Βρετανία εξετάζουν αν θα ακολουθήσουν την απόφαση της Αμερικής.

"Πιστεύω ότι η επόμενη συζήτηση θα πρέπει να είναι για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία", είπε ο Ολέξι Γκοντσαρένκο, ο βουλευτής της Οδησσού, σύμφωνα με το BBC.

Η έκκληση έρχεται μετά τις αναφορές ότι η Βόρεια Κορέα - σύμμαχος της Ρωσίας - έχει στείλει στρατιώτες για να πολεμήσουν στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Ο Γκοντσαρένκο ρωτά γιατί οι σύμμαχοι της Ουκρανίας δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο.

«Όχι στην πρώτη γραμμή αλλά εντός της Ουκρανίας», προσθέτει, εξηγώντας πώς αυτό θα «ελευθερώσει χιλιάδες Ουκρανούς στρατιώτες» για να πολεμήσουν.

Ειδικότερα ο Γκοντσαρένκο προτείνει ότι οι ξένοι στρατιώτες θα μπορούσαν να εκπαιδεύσουν Ουκρανούς ή να βοηθήσουν με την αεροπορική άμυνα ή την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Πηγή: skai.gr

