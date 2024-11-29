Επεισόδια σημειώθηκαν αργά χθες το βράδυ στα Σκόπια, στη διάρκεια εορτασμών Αλβανών για την ημέρα της αλβανικής σημαίας.

Νεαροί Αλβανοί, μεταξύ άλλων έσκισαν και έκαψαν σημαίες της Βόρειας Μακεδονίας στην αλβανική συνοικία των Σκοπίων, Τσάιρ, στο κέντρο της πόλης, ενώ υπήρξαν και πυροβολισμοί στον αέρα.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Πάντσε Τοσκόφσκι δήλωσε ότι δέκα άτομα συνελήφθησαν για τα χθεσινοβραδινά επεισόδια, για συμμετοχή σε συμπλοκές με την αστυνομία και για πρόκληση εθνοτικού, φυλετικού και θρησκευτικού μίσους. Οι συλληφθέντες είναι νεαρής ηλικίας, μεταξύ αυτών και ανήλικοι.

My Albanians from Tetova Macedonia are closest to my heart. Albania feels more in Tetova. pic.twitter.com/Dyc4xMM10p — Ancient Dardania (@AncientDardania) November 28, 2024

Τα επεισόδια καταδίκασαν όλα τα κόμματα της Βόρειας Μακεδονίας.

Το κυβερνών VMRO-DPMNE σημείωσε ότι η πρόκληση των χθεσινοβραδινών επεισοδίων έχει πολιτικό υπόβαθρο και πως στόχος των υποκινητών τους ήταν, μέσω εθνοτικών θεμάτων και διαχωρισμών να επιβληθούν στον δημόσιο διάλογο, ελλείψει πειστικής πολιτικής πρότασης.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας και αρχηγός του VMRO-DPMNE Χρίστιαν Μίτσκοσκι καταδίκασε τη βεβήλωση της κρατικής σημαίας της χώρας και σημείωσε πως «η κυβέρνηση θα απαντήσει σθεναρά σε όλες τις προκλήσεις και απόπειρες αποσταθεροποίησης της χώρας». Ο ίδιος ανέφερε ότι αναμένει τέτοιες προκλήσεις και στο μέλλον και κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μην υποκύψουν σε προκλήσεις.

Το αντιπολιτευόμενο και μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα στη Βόρεια Μακεδονία, το DUI του Αλί Αχμέτι, κατηγόρησε την αστυνομία για χρήση υπερβολικής βίας. Το κόμμα αυτό σημείωσε πως η παρέμβαση της αστυνομίας χθες το βράδυ στα Σκόπια προκάλεσε περιττές εντάσεις και δημιούργησε κλίμα αντιπαράθεσης, παραβιάζοντας το δικαίωμα των πολιτών να γιορτάσουν ελεύθερα.

Μερικές χιλιάδες Αλβανοί των Σκοπίων, κυρίως νεαρής ηλικίας, κινούμενοι με αυτοκίνητα τα οποία ήταν καλυμμένα με την αλβανική σημαία πανηγύριζαν χθες το βράδυ σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, με αφορμή την ημέρα της αλβανικής σημαίας (28 Νοεμβρίου) και αργότερα συγκεντρώθηκαν στην αλβανόφωνη συνοικία των Σκοπίων. Η αστυνομία είχε κλείσει τους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Στο Τέτοβο, μία πόλη 80.000 κατοίκων στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, η οποία στην πλειοψηφία της κατοικείται από Αλβανούς, αναρτήθηκαν σε δρόμους της πόλης σημαίες της «Μεγάλης Αλβανίας».

Οι Αλβανοί αποτελούν το 25% του πληθυσμού της Βόρειας Μακεδονίας.

Στα Σκόπια, μία πόλη περίπου 600.000 κατοίκων, οι Αλβανοί είναι περίπου 120.000.

Τα επεισόδια προκάλεσαν προβληματισμό σε μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς εδώ και αρκετά χρόνια δεν είχαν συμβεί παρόμοια.

UMD condemns the desecration of the Macedonian flag & recent violent disturbances during yesterday's Albanian Independence Day celebrations in Macedonia. Acts like flag burning, attacks, & promoting "Greater Albania" maps are unacceptable. pic.twitter.com/EK8HEP9jJ5 — United Macedonian Diaspora (@UMDiaspora) November 29, 2024

Παρά το γεγονός πως οι διεθνοτικές σχέσεις στη Βόρεια Μακεδονία έχουν αμβλυνθεί τα τελευταία χρόνια, ωστόσο παραμένουν εύθραυστες. Το 2001 ένοπλοι Αλβανοί του πρώην «Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού» (UCK) είχαν εμπλακεί σε πολύμηνες συγκρούσεις με τις κυβερνητικές δυνάμεις της τότε ΠΓΔΜ, που λίγο έλειψε να οδηγήσουν στον διαμελισμό της χώρας. Οι συγκρούσεις εκείνες έλαβαν τέλος τον Αύγουστο του 2001 με την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας της Οχρίδας, με την οποία ο αλβανικός πληθυσμός της χώρας απέκτησε δικαιώματα που διεκδικούσε από την ανεξαρτησία της χώρας, το 1991.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.