Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ του Λιβάνου Ναΐμ Κάσεμ θα εκφωνήσει μία ομιλία σήμερα, την πρώτη μετά την εφαρμογή την Τετάρτη της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, ανακοίνωσε σε ένα δελτίο Τύπου η φιλο-ιρανική οργάνωση.

Ο Κάσεμ διαδέχθηκε τον Χασάν Νασράλα, που σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα τη 27η Σεπτεμβρίου. Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που τέθηκε σε ισχύ την Τετάρτη, στοχεύει στον τερματισμό της φονικής σύρραξης που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023 μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

