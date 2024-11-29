Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι συγκρούσεις στη βορειοδυτική Συρία προκαλούν ανεπιθύμητη κλιμάκωση, δηλώνει η Τουρκία

Η αποφυγή μεγαλύτερης αστάθειας στην περιοχή είναι προτεραιότητα της Τουρκίας, δηλώνει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας

Συρία

Οι συγκρούσεις μεταξύ ανταρτών και κυβερνητικών δυνάμεων στη βορειοδυτική Συρία οδήγησαν σε ανεπιθύμητη κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, δήλωσε την Παρασκευή το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Oncu Keceli ανέφερε ότι η αποφυγή μεγαλύτερης αστάθειας στην περιοχή είναι προτεραιότητα της Τουρκίας, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα είχε προειδοποιήσει ότι οι πρόσφατες επιθέσεις στο Ιντλίμπ, μια περιοχή που ελέγχεται από τους αντάρτες στα βορειοδυτικά, υπονόμευαν το πνεύμα και την εφαρμογή των συμφωνιών αποκλιμάκωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τουρκία Συρία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark