Οι συγκρούσεις μεταξύ ανταρτών και κυβερνητικών δυνάμεων στη βορειοδυτική Συρία οδήγησαν σε ανεπιθύμητη κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, δήλωσε την Παρασκευή το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Oncu Keceli ανέφερε ότι η αποφυγή μεγαλύτερης αστάθειας στην περιοχή είναι προτεραιότητα της Τουρκίας, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα είχε προειδοποιήσει ότι οι πρόσφατες επιθέσεις στο Ιντλίμπ, μια περιοχή που ελέγχεται από τους αντάρτες στα βορειοδυτικά, υπονόμευαν το πνεύμα και την εφαρμογή των συμφωνιών αποκλιμάκωσης.

Πηγή: skai.gr

