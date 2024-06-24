Βόρεια Κορέα: Υψηλόβαθμος αξιωματούχος επικρίνει τις ΗΠΑ για την υποστήριξη στην Ουκρανία

Ο δεύτερος στην ιεραρχία των ενόπλων δυνάμεων της Βόρειας Κορέας επέκρινε τις ΗΠΑ για τη διευρυνόμενη στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας, όπως μεταδίδει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

Επισημαίνοντας πρόσφατες αναφορές του αμερικανικού Πενταγώνου ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν αμερικανικά οπλικά συστήματα για να πλήξουν στόχους στο ρωσικό έδαφος, ο Πακ Γιονγκ Τσον – αντιπρόεδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής του κυβερνώντος Κόμματος των Εργατών – υποστήριξε πως η Ρωσία έχει «δικαίωμα να επιλέξει οποιουδήποτε είδους αντίποινα», αναφέρει το KCNA.

Ο Πακ συμπλήρωσε ότι η Βόρεια Κορέα θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό του λαού και των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας «στον αγώνα για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων» τους.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφθηκε προ ημερών την Πιονγκγιάνγκ, για πρώτη φορά εδώ και 24 χρόνια, υπογράφοντας συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

