Βόρεια Μακεδονία: Ψήφο εμπιστοσύνης έλαβε η κυβέρνηση Μίτσκοσκι - Oρκίστηκε με το συνταγματικό όνομα

Με 77 ψήφους "υπέρ" 22 και "κατά" η νέα κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, με επικεφαλής το δεξιό κόμμα VMRO-DPMNE και με πρωθυπουργό τον αρχηγό του κόμματος αυτού, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, έλαβε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή της Βόρειας Μακεδονίας.

Στην τελετή ορκωμοσίας που ακολούθησε της παροχής ψήφου εμπιστοσύνης, τόσο ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι όσο και οι υπουργοί της νέας κυβέρνησης ορκίστηκαν σύμφωνα με το συνταγματικό όνομα της χώρας «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας».

«Ορκίζομαι πως το αξίωμα του πρωθυπουργού/υπουργού θα το ασκώ υπεύθυνα και ευσυνείδητα, σύμφωνα με τους νόμους και το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας», αναφώνησαν ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί της νέας κυβέρνησης, επαναλαμβάνοντας τον όρκο που υπαγόρευσε ο πρόεδρος της Βουλής της Βόρειας Μακεδονίας, Άφριμ Γκάσι.

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσι, στη δευτερολογία του, λίγο πριν από την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνησή του, αιτιολογώντας την επιλογή του να ορκιστεί ως πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, χαρακτήρισε ως «επαίσχυντο» τον προσδιορισμό «Βόρεια» στη συνταγματική ονομασία της χώρας του, ο οποίος όμως όπως είπε αποτελεί πλέον μέρος του νομικού συστήματος της χώρας και με τον οποίο , όπως συμπλήρωσε, «συμβιβάζεται».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.