Εκατονεβδομήντα εν ενεργεία και πρώην διπλωμάτες με άρθρο τους που δημοσιεύεται σήμερα στη Le Monde σε μια ήττα της ακροδεξιάς στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, μια νίκη της οποίας σύμφωνα με αυτούς που «αποδυναμώσει τη Γαλλία και την όσο ο πόλεμος μαίνεται Ευρώπη».

«Είδαμε τη Ρωσία να εισβάλλει σε κυρίαρχα κράτη και να καταστρέφει με μια διαδρομή αρμάτων μάχης ό,τι εγγυάται την ειρήνη στην ευρωπαϊκή ήπειρο (...) Είδαμε την τρομοκρατία να πλήττει τις δημοκρατίες, ανελεύθερα καθεστώτα να μειώνουμε τον πλουραλισμό και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. .

«Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε μια νίκη της ακροδεξιάς που θα αποδυναμώσει τη Γαλλία και την Ευρώπη όσο ο πόλεμος μαίνεται». Στην Ευρώπη και ο «εθνικισμός» «αναιρεί συμμαχίες και αποδομεί κοινωνίες», αναφέρουν οι συνυπογράφοι του άρθρου

Και να παραθέσουμε τις «σοβαρές επιθέσεις στους θεσμούς και τον πλουραλισμό στην Ουγγαρία», όπου κυβερνά η ακροδεξιά, αλλά και «τις ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ» ή ακόμα και «την απώλεια της διεθνούς επιρροής της Βραζιλίας υπό τον Ζαΐχ Μπολσονάρου» ή «του. Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit».

«Οι εχθροί μας θα διαβάσουν τη νίκη της ακροδεξιάς ως γαλλική αποδυνάμωση και ως πρόσκληση: για παρέμβαση στην εθνική μας πολιτική, για επιθετικότητα κατά την Ευρώπη, μεταξύ άλλων στρατιωτικών, για οικονομική υποτέλεια της Γαλλίας και της ηπείρου», τονίζουν οι 170 νυν και πρώην διπλωμάτες.

«Η ραγισμένη πανοπλία της χώρας μας θα εκθέσει σε περισσότερα πολυάριθμα χτυπήματα που δέχονται από αυτούς, με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο, σκορπίζοντας το δηλητήριο του διχασμού, του κοινοτισμού, του ρατσισμού και του αντισημιτισμού και απειλώντας τόσο τη συνοχή όσο και την εθνική ασφάλεια», συνεχίζουν.

Δύο δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν χθες Σάββατο καταγράφουν ισχυρό προβάδισμα για την Εθνική Συσπείρωση (ακροδεξιά) και τους δεξιούς συμμάχους της όσον αφορά τις προθέσεις ψήφου στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών (35,5 έως 36%), ακολουθούμενη από την αριστερά (Νέα Λαϊκή Μέτωπο: 27 έως 29,5%), με την πλειοψηφία του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να βρίσκεται πολύ πίσω (19,5 έως 20%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

